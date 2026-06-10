Barcelona compra a joya y sufre baja; Real Madrid recibe golpe y barrida de Xabi

Así marcha el mercado de fichajes en el fútbol internacional este miércoles en los grandes equipos de Europa.
OFICIAL // El Getafe anunció este miércoles la renovación por dos temporadas del entrenador José Bordalás, que dirigirá al club azulón hasta junio de 2028, según confirmó a través de un comunicado oficial la entidad presidida por Ángel Torres.
OFICIAL // El internacional argentino Marco Senesi reforzará la defensa del Tottenham desde el próximo 1 de julio, cuando finalice su contrato con el Bournemouth, según anunció su nuevo club, al que llega con “una sensación muy especial”.
OFICIAL // Yves Bissouma no continuará con el Tottenham tras finalizar su contrato. Queda como agente libre.
OFICIAL // El West Ham United confirmó la salida de Adama Traore; no continuarán con su vínculo que finaliza el 30 de junio.
OFICIAL // Ewen Jaouen se convierte en nuevo jugador del Newcastle con un contrato de larga duración.
OFICIAL // Manchester United oficializó las salidas de Casemiro, Tyrrell Malacia y Jadon Sancho.
OFICIAL // Jose Mourinho, el próximo entrenador del Real Madrid, se despidió este miércoles del Benfica, al que "fue un honor y un privilegio" representar, y destacó el "vínculo duradero" que estableció con quienes fueron sus jugadores en el club lisboeta.
OFICIAL // El Olympique de Lyon anunció que ejerció su opción de compra sobre el francés Noham Kamara.
OFICIAL // El Sevilla hizo oficial este miércoles el fichaje para las dos próximas temporadas del centrocampista Jon Guridi, quien llega libre desde el Deportivo Alavés, al haber terminado su contrato, y se reencontrará en el equipo hispalense con el técnico Luis García Plaza, que ya lo dirigió durante dos campañas y media en el club vitoriano.
OFICIAL // El técnico catalán Luis Miguel Ramis alcanzó un acuerdo por dos temporadas con el Club Atlético Osasuna y afrontará en Pamplona su primera experiencia como entrenador en LaLiga EA Sports (Primera), acompañado por su cuerpo técnico de confianza
OFICIAL // El centrocampista vasco Unai López, que acababa contrato el 30 de junio, renovó este miércoles tres temporadas y seguirá hasta 2029 en el Rayo Vallecano, según informó el club madrileño.
Sky Sports revela que el 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa ha llegado a un acuerdo con la Juventus para llegar a la Serie A.
OFICIAL // El centrocampista Gilberto Mora, principal talento joven de la selección mexicana en el próximo Mundial, ha renovado su contrato con los Xolos de Tijuana, anunció este martes el equipo de la Liga MX.
Barrida de Xabi. Los que salen del Chelsea a partir del 30 de junio: El defensa Brodi Hughes, el hermano de Olise, Richard, el centrocampista Sam Rak-Sakyi y el delantero Jimi Tauriainen.
Fabrizio Romano detalla que la operación entre el Como y Gonzalo García está a punto de cerrarse, aunque no hay nada confirmado. El jugador sigue evaluando la mejor opción para su futuro.
Fabrizio Romano detalla que Marcus Rashford no seguirá en el Barcelona la próxima temporada, ya que el club ha decidido no ejecutar la opción de compra que tienen sobre el inglés.
Fabrizio Romano informa que João Neves y Vitinha no saldrán del PSG: “Vitinha y João NUNCA fueron una opción para nadie. Son intransferibles para el Paris Saint-Germain y están muy, muy felices en el PSG; seguirán cosechando títulos”, informó Jorge Mendes.
OFICIAL // El Barcelona ejecuta la opción de compra de Hamza Abdelkarim y abona los 1,5 millones pactados con el Al Ahly más variables para hacerse con los derechos del delantero egipcio.
El futuro de Marc Casadó en el Barcelona es incierto y su salida la contemplaría si llega Bernardo Silva al club.