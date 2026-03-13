Imagen de JOH portando una supuesta carta de libertad es un deepfake

San Pedro Sula, Honduras

Una fotografía difundida en redes sociales muestra al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sosteniendo una supuesta carta de libertad presuntamente en la pista del Aeropuerto Internacional Palmerola. Sin embargo, el contenido es falso. La imagen fue creada con inteligencia artificial (IA) a partir de una grabación real de Hernández tras su liberación de la cárcel en diciembre de 2025, según constató LA PRENSA Verifica. La publicación en Facebook divulgada el 12 de marzo de 2026 tiene como descripción el siguiente mensaje literal: “Aquí los que creemos en la inocencia de Juan orlando Hernandez”.

Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras en dos periodos consecutivos entre 2014 y 2022, tras haber sido previamente diputado y presidente del Congreso Nacional. Después de dejar el poder, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y en 2024 un tribunal federal de Nueva York lo declaró culpable de conspirar para traficar cocaína y de delitos relacionados con armas, acusándolo de facilitar el envío de toneladas de droga hacia territorio estadounidense mientras ocupaba el cargo público. Fue condenado a 45 años de prisión, pero el 1 de diciembre de 2025 recibió un indulto del presidente Donald Trump, lo que permitió su liberación de una prisión federal estadounidense tras poco más de un año de condena. Pocos días después del indulto, autoridades hondureñas anunciaron una orden de captura internacional contra él, lo que generó incertidumbre sobre si podría regresar al país o enfrentar nuevos procesos judiciales. En Honduras, Hernández es señalado en el caso de corrupción “Pandora II” por fraude y lavado de activos, relacionado con el desvío de fondos públicos para fines políticos entre los años 2010 y 2013. Aunque Pandora II es la única acusación formal judicializada en Honduras, la Fiscalía señaló que existen otras investigaciones abiertas, cuyos detalles no se han hecho públicos.

Imagen de IA

La imagen viral presenta varias inconsistencias visuales que sugieren la intervención de inteligencia artificial (IA) en su creación. En la fotografía se observa al exmandatario Juan Orlando Hernández sosteniendo un documento titulado “carta de libertad”. Sin embargo, el papel aparece completamente liso, sin arrugas ni dobleces, algo poco habitual cuando un documento es sujetado con las manos. Además, aunque el título es legible, el cuerpo del texto se muestra borroso y compuesto por caracteres sin sentido, un rasgo frecuente en imágenes generadas mediante herramientas de inteligencia artificial. LA PRENSA Verifica realizó un análisis técnico del contenido con la herramienta de detección Undetectable AI, que indicó solo un 24% de probabilidad de que la imagen sea real; es decir, sugiere con un 76% de probabilidad que se trata de contenido generado artificialmente, de acuerdo a su escala de medición.

Rastreo de la imagen

Al realizar una búsqueda inversa de la fotografía, los resultados conducen a un video publicado el 5 de diciembre de 2025 por el exmandatario hondureño en su cuenta oficial de TikTok. La grabación corresponde a su primera aparición pública y en redes sociales tras su salida de prisión. En el video se observa a Hernández con la misma vestimenta y peinado que aparecen en la imagen viral, lo que sugiere que la fotografía que circula en redes fue tomada de un fotograma del video.