Video del tiktoker Hernán Martínez en una cama de hospital es de 2022, no antes de su muerte en 2026

San Pedro Sula, Honduras
El creador de contenido Hernán Martínez murió el 18 de abril de 2026, tras un accidente de tránsito ocurrido en la capital hondureña. El tiktoker permanecía hospitalizado desde el día del percance y falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Desde entonces, en redes sociales circula un video en el que se observa a Martínez mientras una mujer lo alimenta en una cama, aparentemente dentro de un hospital.
Sin embargo, es engañoso: el clip no corresponde a un hecho reciente. El clip fue publicado originalmente en mayo de 2022 en las redes sociales de Martínez, en un contexto no especificado.
“Vuela alto”, dice el texto sobrepuesto en una secuencia de TikTok, visualizada más de 940,000 veces desde el 20 de abril.
Hernán Martínez era un creador de contenido conocido por publicar videos de comedia, contenido comercial y familiar en redes sociales. Falleció tras permanecer varios días en estado crítico, luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito el 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa.
Martínez viajaba como copiloto en el vehículo involucrado en el siniestro. Tras su muerte, sus restos fueron trasladados a Cofradía, San Pedro Sula, donde fue sepultado.
Video de 2022
Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video, permitió verificar en la sección “Acerca de esta imagen” que el contenido rastreado circula en internet desde hace al menos tres años.
Aun así, Google muestra que el contenido fue divulgado recientemente, en el contexto de su muerte tras el accidente de tránsito.
LA PRENSA Verifica hizo una revisión manual de las redes sociales de Martínez, en Instagram y TikTok, que permitió identificar el origen del video.
El clip fue publicado el 27 de mayo de 2022 en su cuenta de TikTok, con la descripción: “Te amo mamá”. La revisión indica que este fue uno de los primeros contenidos que publicó en esa plataforma.
@carloshernanmartinez
te amo mamá 💕 ❤ ♥ 💖♬ sonido original - 🇬🇹𝒆𝒍𝒇𝒍𝒂𝒌𝒊𝒕𝒐502🇺🇸
Esto confirma que las imágenes no corresponden a abril de 2026, antes de su fallecimiento, sino a 2022, en un contexto no determinado.
Por lo tanto, el video de Hernán Martínez en una cama de hospital que circula en redes sociales no fue grabado antes de su muerte. El video original fue publicado por él mismo en mayo de 2022.