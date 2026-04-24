Xiomara Castro no le dijo al procurador que investigan hospitales para beneficiar clínicas privadas

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un arte que difunde una supuesta declaración de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), en la que asegura que el gobierno actual no tiene intención de construir la construcción de hospitales iniciados durante su administración, con el objetivo de destinar 4,000 millones de lempiras a clínicas privadas. Sin embargo, esta afirmación es falsa. No existe registro de la supuesta cita en medios de comunicación confiables ni en las cuentas oficiales de la exmandataria. "Procurador, el presupuesto de los hospitales fue auditado por organismos internacionales. Mejor dígale al pueblo que no desean terminar los hospitales para favorecer con 4 mil millones a clínicas privadas con la supuesta emergencia sanitaria", dice textualmente la cita atribuida a Castro en un arte de Facebook, compartida más de 570 veces desde el 22 de abril de 2026.

La construcción de ocho hospitales públicos a nivel nacional fue una iniciativa del gobierno anterior, dirigido por Xiomara Castro, con el propósito de fortalecer el sistema de salud. Recientemente, se informó que el proyecto presenta bajos niveles de avance y ha generado cuestionamientos sobre una posible sobrevaloración y deficiencias en su planificación. Investigaciones señalan que algunas obras solo existen en planos y que varias construcciones no habrían considerado adecuadamente la población beneficiaria. Por su parte, el actual secretario de Comunicaciones, José Argueta, afirmó que los ocho hospitales “nunca existieron” y que fueron parte de la “imaginación” del gobierno anterior, mientras que reconoció que el proyecto más avanzado apenas alcanza un 40 % de ejecución, evidenciando retrasos significativos. En ese contexto, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, confirmó el inicio de una investigación sobre la construcción de estos centros hospitalarios para determinar si hubo irregularidades en el manejo de los fondos.

Cita falsa