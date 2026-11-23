San Pedro Sula, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que muestra la supuesta captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del denominado Cártel del Diablo en Honduras.
Sin embargo, la imagen fue generada con inteligencia artificial (IA).
“Capturan al temible jefe del Cartel del Diablo. El sujeto fue acorralado en una zona montañosa tras un despliegue masivo que incluyó rastreos por aire y tierra”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido compartida decenas de veces desde, al menos, el 19 de noviembre.
Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como presunto cabecilla del denominado Cártel del Diablo, es buscado por las autoridades por su presunta participación en actividades criminales.
Su búsqueda se intensificó tras una serie de ataques armados ocurridos el 18 de noviembre de 2026 en comunidades de Yorito, Yoro, que dejaron al menos 12 personas muertas.
Ante estos hechos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron operativos para localizarlo, mientras que la Secretaría de Seguridad ofreció una recompensa de cinco millones de lempiras por información que permita su captura.
Durante uno de los operativos realizados en el departamento de Yoro, tres presuntos integrantes de la organización murieron en un enfrentamiento con policías y militares la tarde del sábado 21 de noviembre, según confirmaron las autoridades.
Imagen de IA
Una búsqueda en Google Lens con las palabras clave “Capturado + El Diablo + imagen + masacre” no arrojó resultados de medios de comunicación ni de fuentes confiables que confirmaran la captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”.
Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de la Policía Nacional de Honduras en Facebook, Instagram y X, sin encontrar publicaciones, videos o comunicados que confirmaran su detención.
En consecuencia, la imagen que circula en redes sociales no cuenta con respaldo oficial de las autoridades policiales.
Además, la imagen fue sometida a un análisis mediante la herramienta Hive Moderation, que arrojó una probabilidad del 93.3% de que haya sido generada con inteligencia artificial (IA).
Entre las posibles inconsistencias visuales que deben examinarse figuran alteraciones en los rasgos faciales, variaciones en la textura y tonalidad de la piel, ojos poco definidos, cabello irregular y proporciones que no corresponden con la apariencia natural de una persona.
Por lo tanto, la imagen que circula en redes sociales no constituye evidencia de que Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, haya sido capturado por las autoridades policiales.