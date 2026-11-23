El sector agroalimentario hondureño da un salto decisivo hacia la modernización y la inclusión financiera con el lanzamiento oficial del Plan de Acción Conjunto de AgriConnect para Honduras 2026-2030. Presentada en Casa Presidencial, esta ambiciosa estrategia articula los esfuerzos del Gobierno de Honduras, el Grupo Banco Mundial, el BCIE y diversos socios regionales con el propósito de transformar la realidad de la agricultura familiar. El programa está diseñado para cerrar las brechas históricas del campo mediante tres ejes fundamentales: la ampliación del financiamiento agrícola, el fortalecimiento del comercio con acceso directo a mercados y la expansión de herramientas digitales de vanguardia.

Las metas trazadas para los próximos años proyectan un impacto socioeconómico sin precedentes en las zonas rurales del país. Para el año 2030, la iniciativa beneficiará directamente a 400.000 agricultores familiares mediante servicios especializados y acceso oportuno a datos sobre cultivos y mercados. Asimismo, el plan apunta a que 200.000 productores logren incrementar de manera sostenible sus ingresos y a fortalecer la seguridad alimentaria de 100.000 personas en todo el territorio nacional, demostrando que la inversión estratégica en el campo es la vía más efectiva para dinamizar la economía y generar empleos dignos.

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), AgriConnect Honduras cuenta con cobertura en todo el país y concentra sus esfuerzos en cadenas de valor de alto potencial estratégico: el café, el frijol, la horticultura y las especias, así como la ganadería y los lácteos. Al respaldar tanto a productores individuales como a cooperativas y empresas agroalimentarias, el programa facilita las condiciones necesarias para que los pequeños agricultores dejen atrás la economía de subsistencia y consoliden negocios rentables y competitivos.

La relevancia de esta alianza fue destacada por los máximos representantes de los organismos multilaterales involucrados. Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, subrayó que el acceso a financiamiento, tecnología e información adecuada marca la diferencia entre subsistir y tener la capacidad de invertir y crecer, resaltando el enorme potencial de Honduras para agregar valor a su producción. Por su parte, Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE, reafirmó el compromiso de la institución de convertir las prioridades nacionales en inversiones de alto impacto que impulsen el crecimiento económico y eleven la calidad de vida de la población.

El lanzamiento de AgriConnect estuvo acompañado por la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Grupo Banco Mundial y el BCIE, consolidando un marco de cooperación de largo alcance para Centroamérica. Más allá del ámbito estrictamente agrícola, ambas entidades unirán capacidades para desarrollar proyectos prioritarios en áreas vitales como la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión eficiente del agua, la infraestructura y logística, la transformación digital y la movilización de capital privado, multiplicando así los beneficios para el desarrollo integral de la región.

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Respaldado por la experiencia global de AgriConnect —que busca alcanzar a 300 millones de pequeños productores en el mundo— y construido en consulta con referentes técnicos como la FAO, el BID, el FIDA, el IICA, el PMA y ALASA, este plan se erige como una garantía de éxito y sostenibilidad. Con la solidez financiera del BCIE, institución que aporta cerca del 50% de los fondos de la banca multilateral en Centroamérica y goza de las más altas calificaciones crediticias internacionales, Honduras inicia una nueva etapa donde el talento de su gente y el respaldo financiero convergen para cultivar un futuro más próspero.