Falso que Johana Bermúdez propuso quitar la “X” de obras de Xiomara Castro​​​​​​

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la diputada Johana Bermúdez una supuesta propuesta para retirar la letra “X” de las obras construidas durante la administración de Xiomara Castro. La afirmación es falsa. No hay registros públicos, declaraciones ni publicaciones que demuestren que la congresista haya planteado una medida de ese tipo.

“QUITAREMOS TODAS LAS LETRAS X DE OBRAS QUE HIZO XIOMARA CASTRO”, dice textualmente una publicación de Facebook, compartida desde el 22 de junio.

La desinformación comenzó a circular días después de que se viralizara un video en el que el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, consulta a un ingeniero sobre la función de unas estructuras metálicas en forma de “X” instaladas en el hospital de Salamá, en el departamento de Olancho. En respuesta, el ingeniero explica que algunas de esas estructuras en forma de “X” cumplen una función estructural limitada, aunque señala que su propósito es principalmente decorativo. El intercambio generó reacciones en redes sociales y pronunciamientos de distintos actores políticos sobre la utilidad de estas estructuras en obras públicas. Durante el segundo año de gestión de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) se inició la construcción de un hospital público en Salamá, pero a la fecha no ha sido terminado. De hecho, el gobierno de Nasry Asfura paró las edificaciones para investigar los procesos de costos. El 24 de mayo, el equipo de investigación de LA PRENSA reveló que el gobierno de Castro alteró cuatro veces el presupuesto para hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque.

No hay evidencia

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + eliminar + letra X” no localizó declaraciones, entrevistas ni publicaciones que respalden la afirmación difundida en redes sociales. Asimismo, una revisión de las cuentas de Bermúdez en Facebook , Instagram , X tampoco permitió encontrar registros de una propuesta orientada a eliminar las “X” de las obras ejecutadas durante el gobierno anterior. De igual manera, la congresista negó a LP Verifica ser autora de la declaración difundida en redes sociales. “No, falso”, aclaró Bermúdez.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa en Google Lens de la fotografía usada en la publicación desinformativa condujo a una entrada en la cuenta oficial de Facebook de la diputada Johana Bermúdez. La publicación fue realizada el 22 de junio de 2026. En las imágenes aparece Bermúdez brindando declaraciones a diferentes medios de comunicación. Según la descripción de la publicación, no hay referencia a la propuesta que usuarios le atribuyen en redes sociales.