El Gobierno no prohibió en cadena nacional el uso de la letra X en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el Gobierno de Honduras anunció, en cadena nacional, la prohibición de la letra X con el supuesto objetivo de promover una identidad más nacional. De acuerdo con el contenido viral, José Argueta, presentado como vocero de la administración de Nasry Asfura, calificó la medida como un “logro histórico”. Sin embargo, la publicación no aporta evidencia verificable del supuesto anuncio ni cita fuentes oficiales que respalden la afirmación. Tampoco se ha identificado un comunicado gubernamental, una cadena nacional o un documento oficial que confirme la presunta prohibición.

“La Racha anuncia prohibición del uso de la letra X”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 15 de junio. La desinformación surgió luego de que se viralizara una secuencia en la que el secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta, consulta a un ingeniero sobre la función de dos estructuras metálicas en forma de “X” ubicadas en la entrada del Hospital de Salamá, un proyecto que permanece en obra gris a dos años del inicio de su construcción. Durante la grabación, Argueta preguntó cuál era la función de estas estructuras. El ingeniero respondió que se trataba de un elemento decorativo. A partir de ese intercambio, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir publicaciones en las que aseguraban que el Gobierno pretende eliminar o prohibir la letra “X”, en referencia al nombre de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026). Las reacciones también incluyeron pronunciamientos de figuras públicas. Entre ellas, el exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, quien señaló que las estructuras en forma de “X”, conocidas como arriostres, pueden cumplir funciones relacionadas con la rigidez lateral de las edificaciones y contribuir a la resistencia frente a vientos fuertes o movimientos sísmicos.

No hay prohibición