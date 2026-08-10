Juicios políticos contra fiscal general y autoridades electorales contemplan otras responsabilidades

San Pedro Sula, Honduras

María Antonieta Mejía, designada presidencial del gobierno de Nasry Asfura, aseguró que en los procesos de juicio político contra Johel Zelaya, fiscal general; Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), existe responsabilidad por negligencia y abuso de sus cargos. “El tema de los juicios políticos: hay una responsabilidad implícita por negligencia, por hacer abuso de su cargo, en el caso específico de lo que es el fiscal general y los consejeros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral”, aseguró (desde el minuto 20:14).

La aseveración es una verdad a medias porque, aunque la negligencia y el abuso de poder forman parte de los señalamientos incluidos en los procesos de juicio político revisados por LA PRENSA Verifica, la afirmación omite otras responsabilidades y causales consignadas en las denuncias y en el informe de la Comisión Especial de Juicio Político. Los procedimientos ocurrieron después de que, entre marzo y abril de 2026, el Congreso Nacional utilizara la figura del juicio político para destituir al entonces fiscal general, Johel Zelaya, y posteriormente aplicara este procedimiento contra autoridades del sistema electoral, entre ellas Marlon Ochoa, consejero del CNE, y Mario Morazán, magistrado del TJE. LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a María Antonieta Mejía sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Otras responsabilidades

Para verificar la afirmación, LA PRENSA Verifica revisó la denuncia de juicio político presentada contra Johel Zelaya y el informe de la Comisión Especial de Juicio Político sobre Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros funcionarios electorales. En Honduras, el artículo 234 de la Constitución establece que el juicio político puede proceder cuando existe una denuncia grave en el desempeño del cargo, actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional, o manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para ejercer las funciones. Estas disposiciones también son desarrolladas por la Ley Especial de Juicio Político, contenida en el Decreto 51-2013. En el caso de Johel Zelaya, fiscal general, la denuncia presentada ante el Congreso Nacional señala como fundamentos del juicio político una denuncia grave en el desempeño del cargo, actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional y manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para ejercer sus funciones. La denuncia atribuye al Ministerio Público, bajo la dirección de Zelaya, distintas actuaciones y omisiones durante el proceso electoral de 2025. Entre ellas figuran citaciones a consejeras del CNE, intervenciones en instalaciones del organismo electoral, investigaciones contra autoridades electorales y acciones judiciales contra magistrados del TJE. Los denunciantes sostienen que algunas de estas actuaciones afectaron la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Estos señalamientos forman parte de los argumentos utilizados para sostener que existieron actuaciones contrarias a la Constitución y al interés nacional, además de cuestionamientos relacionados con negligencia, incapacidad o incompetencia. La denuncia también contiene un apartado específico sobre la supuesta negligencia e incompetencia de Zelaya. En este se señalan presuntos incumplimientos de obligaciones constitucionales y legales, así como omisiones relacionadas con la investigación y el ejercicio de la acción penal pública. Germán Licona, analista político, explicó que las causales del juicio político no se limitan a la negligencia o al abuso del cargo, ya que la Constitución también contempla otras situaciones que pueden dar lugar a este procedimiento. “Esos son los desagravios contemplados por la Constitución”, aclaró.

Para funcionarios electorales