No hay registro de que Clara López dijera que es injusto encarcelar a pandilleros por estar tatuados

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que atribuye a la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Clara López, una supuesta declaración en la que sostiene que los pandilleros tienen derecho a la defensa y que su único delito es estar tatuados. Sin embargo, es falso. No existen registros en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que confirmen la autenticidad de la supuesta cita. Además, la congresista negó a LA PRENSA Verifica haber realizado esa declaración. “Los mareros o pandilleros también tienen derechos a la defensa, son hondureños y es una injusticia lo que están haciendo con ellos, su único delito es estar tatuados”, dice el texto superpuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 4 de noviembre de 2026.

El Congreso Nacional aprobó el 27 de octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a endurecer las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. La iniciativa recibió 118 votos a favor, mientras que 10 diputados de Libre se abstuvieron. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los aspectos que generó debate fue el uso de tatuajes, símbolos y signos alusivos a estas estructuras como elementos para acreditar la pertenencia a ellas. El decreto establece que estos indicios deben ser validados mediante peritajes técnicos, por lo que la disposición no debe interpretarse como una condena automática por el simple hecho de tener tatuajes. La normativa entró en vigor tras la publicación del Decreto 258-2026 en el Diario Oficial La Gaceta, el 3 de noviembre de 2026. La ley también contempla sanciones relacionadas con la elaboración y difusión de grafitis alusivos a estas organizaciones, así como nuevas disposiciones para el sistema penitenciario, informó EL HERALDO . Por su parte, Clara López es diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Francisco Morazán, electa para el período legislativo 2026-2030.

Cita falsa