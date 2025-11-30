  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Es falsa la encuesta de Paradigma que aventaja a Nasralla en las elecciones generales

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No hay registros del sondeo que aventaja a Nasralla y la encuestadora lo desmintió

  • 30 de noviembre de 2025 a las 22:57 -
  • José Quezada
Es falsa la encuesta de Paradigma que aventaja a Nasralla en las elecciones generales

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, ejerciendo el sufragio durante las elecciones generales de 2025.

 Imagen: David Romero/EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras
En grupos de WhatsApp se mueve una encuesta atribuida a Paradigma en la que el candidato al Partido Liberal, Salvador Nasralla, aventaja durante las elecciones generales 2025.

Sin embargo, es falso. La encuestadora Paradigma desmintió la autoría del sondeo a través de sus redes sociales.

Captura de pantalla a un mensaje de WhatsApp hecha el 30 de noviembre de 2025.

Captura de pantalla a un mensaje de WhatsApp hecha el 30 de noviembre de 2025.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Las urnas cerraron este domingo 30 de noviembre durante las elecciones generales de 2025. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará el primer corte de los comicios a las 9:00 p.m.

Lo desmiente

Una pesquisa en Google Lens de la encuesta llevó a una publicación de la firma en la que desmiente la autoría del sondeo que usuarios en redes sociales dan por verdadero.

"Queremos informar que la imagen que está circulando en redes sociales, atribuida a Encuestadora Paradigma, es totalmente falsa", indica textualmente la descripción de la publicación.

Y sigue: "Nuestros estudios son realizados con los más altos estándares de calidad y los resultados los publicamos únicamente por nuestros canales oficiales y respetando los terminos legales".

LA PRENSA Verifica también desmintió otras encuestas durante el desarrollo de los comicios (1, 2)

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias