Es falsa la encuesta de Paradigma que aventaja a Nasralla en las elecciones generales

Sin embargo, es falso. La encuestadora Paradigma desmintió la autoría del sondeo a través de sus redes sociales.

San Pedro Sula, Honduras En grupos de WhatsApp se mueve una encuesta atribuida a Paradigma en la que el candidato al Partido Liberal, Salvador Nasralla, aventaja durante las elecciones generales 2025.

Las urnas cerraron este domingo 30 de noviembre durante las elecciones generales de 2025. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará el primer corte de los comicios a las 9:00 p.m.

Una pesquisa en Google Lens de la encuesta llevó a una publicación de la firma en la que desmiente la autoría del sondeo que usuarios en redes sociales dan por verdadero.

"Queremos informar que la imagen que está circulando en redes sociales, atribuida a Encuestadora Paradigma, es totalmente falsa", indica textualmente la descripción de la publicación.

Y sigue: "Nuestros estudios son realizados con los más altos estándares de calidad y los resultados los publicamos únicamente por nuestros canales oficiales y respetando los terminos legales".