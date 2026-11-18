Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que asegura que el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, propuso quitar la letra “X” de las escuelas por el nombre de la expresidenta de Honduras (2022-2026), Xiomara Castro. No obstante, eso es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmen la autenticidad del supuesto proyecto de ley. Además, Bertrand confirmó a LA PRENSA Verifica que no había realizado dicha propuesta. “Por el nombre de Xiomara Castro expresidenta, diputado nacionalista propone eliminar la letra ‘X’ de las escuelas hondureñas”, dice literalmente una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 18 de noviembre de 2026.

Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán, ha mantenido una postura crítica hacia la administración de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) y los principales dirigentes del Partido Libertad y Refundación (Libre). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante ese período, cuestionó decisiones del gobierno y señaló una supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.

Tras la salida de Castro del poder, Bertrand continuó sus cuestionamientos a Libre, particularmente en temas relacionados con la seguridad, el manejo de los recursos públicos y la conducción política del país. Además de su labor como congresista, Bertrand preside la Comisión de Defensa y Soberanía en el Legislativo.

Contenido falso

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Kilvett Bertrand +quitar x + diputado + escuelas + Xiomara Castro + Congreso” no encontró registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que sustenten la supuesta iniciativa del congresista. Asimismo, en la página web del Congreso Nacional de Honduras y en sus cuentas oficiales en redes sociales ( Facebook y X ), donde se publican regularmente los proyectos de ley, decretos e iniciativas presentadas por los diputados durante cada sesión ordinaria, no existe ninguna publicación relacionada con una propuesta de este tipo. LA PRENSA Verifica también revisó las cuentas oficiales de Kilvett Bertrand en Facebook , X e Instagram , pero no localizó publicaciones, videos o intervenciones públicas en las que el diputado realizara la presunta acción. En comunicación con LA PRENSA Verifica, el congresista Bertrand desmintió haber propuesto quitar esa letra. “Falso, jamás he dicho eso”, aclaró el parlamentario.

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