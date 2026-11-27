San Pedro Sula, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye al diputado del Partido Nacional Kilvett Bertrand una supuesta declaración en la que asegura que más de un millón y medio de hondureños saldrán de la pobreza después de Navidad gracias al Gobierno de Nasry Asfura. Sin embargo, no se encontró evidencia en medios de comunicación ni en fuentes confiables que respalde que el congresista haya pronunciado esas palabras. “Más de un millón y medio de hondureños saldrán de la pobreza al no más pasar la navidad. Todo gracias a Papi a la Orden” [sic], dice la publicación de Facebook compartida decenas de veces desde el 24 de noviembre de 2026.

Kilvett Bertrand se desempeña como diputado por el Partido Nacional en el Congreso Nacional y fue electo para el período legislativo 2026-2030. La pobreza en Honduras registró un incremento en 2026, después de varios años de reducción. Según los resultados de la LXXXIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 61.1 % de los hogares hondureños se encuentra en situación de pobreza, frente al 60.1 % registrado en 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, la pobreza extrema pasó del 38.3 % en 2025 al 39.7 % en 2026, lo que representa un incremento de 1.4 puntos porcentuales. Esta condición comprende a los hogares cuyos ingresos son insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.

Publicación falsa