En décadas pasadas existían plazas temporales de trabajo durante los meses de noviembre y, en especial, diciembre, para personas que se disfrazaban de San Nicolás. Eran trabajos fijos y rentables.

Entre los requisitos estaban ser varones, altos, gorditos, blancos y tener facilidad para expresarse. También debían ser simpáticos y cariñosos con los niños. Las barbas blancas postizas, los alegres trajes rojos y blancos, las botas negras, los guantes blancos, un grueso cinturón negro y una estridente risa de "¡Jo, jo, jo!" completaban el atuendo.

Eran cualquier cantidad de San Nicolases trabajando en las zonas comerciales, donde alegraban el ambiente navideño y, en especial, a los niños y niñas. Además, estaban los San Nicolases privados, independientes y ambulantes, que visitaban los barrios y colonias de las distintas ciudades del país, en especial Tegucigalpa y San Pedro Sula, regalando confites y galletas.

Estos simpáticos personajes dejaron de visitar los barrios y colonias marginales, ante todo, debido al crecimiento de maras y pandillas, que se volvieron una amenaza hasta para San Nicolás, quien tenía que pedir permiso para entrar. Además, las familias empezaron a encerrarse temprano en esas zonas de riesgo.

Otro de los factores sociológicos de la ausencia de San Nicolás es que las nuevas generaciones nacidas en el siglo XXI dejaron de creer en él y los padres de familia no les han inculcado esa bonita creencia del santo que visita en tiempos navideños y que trae todo tipo de regalos, en especial a los niños y niñas.

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Pues los hijos e hijas ya no buscan los regalos debajo del árbol de Navidad la noche del 24 de diciembre. Actualmente, las familias enteras compran y buscan los regalos en las principales tiendas de la ciudad.

Hoy, los padres modernos de bajos recursos económicos tienen más compromiso de comprarles los regalos a sus hijos, porque no pueden excusarse y decirles que esta Navidad no vino San Nicolás porque se enfermó o no pudo dar con la dirección de la casa.

Con la crisis económica que atraviesan la mayoría de las familias hondureñas de los 298 municipios, será normal la ausencia de San Nicolás. ¡Vale que los niños y niñas pobres, en especial los de tierra adentro, se acuestan temprano en un país llamado Honduras!