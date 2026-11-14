Supermercados Colonial y Casa Jaar sortearán dos vehículos Geely en campaña navideña

San Pedro Sula, Honduras. Con la llegada de una de las temporadas más esperadas del año, Supermercados Colonial y Casa Jaar presentaron la campaña de Navidad y Año Nuevo 2026, denominada “Santa Viene Sobre Ruedas”. La iniciativa busca agradecer la fidelidad de sus clientes y celebrar junto a ellos con grandes premios, sorpresas y la oportunidad de ganar dos vehículos nuevos de la marca Geely: un GX3PRO y un Coolray GF. El lanzamiento se llevó a cabo en Supermercados Colonial #2, en el bulevar del norte, y contó con la presencia de representantes de medios de comunicación, clientes y ejecutivos de Supermercados Colonial y Casa Jaar, quienes conocieron los detalles de esta campaña, que busca llenar de emoción las compras navideñas y premiar la preferencia de miles de consumidores.

¿Cómo participar?

Francisco Pereira, gerente de Mercadeo de Supermercados Colonial, presentó oficialmente la campaña “Santa Viene Sobre Ruedas”, que comenzó el jueves 12 de noviembre de 2026 y finalizará el viernes 15 de enero de 2027. Pereira explicó que la participación está vinculada al programa Puntos Colonial, mediante el cual los clientes acumulan un punto por cada unidad de consumo. Por cada 450 puntos, podrán canjear un boleto para participar en el sorteo de los dos vehículos Geely. Los boletos deberán depositarse en las góndolas habilitadas en los supermercados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Geely: tecnología de vanguardia para las familias hondureñas

Virginia Valladares, gerente de Mercadeo de Casa Jaar, destacó las características de los dos modelos Geely que los clientes de Supermercados Colonial podrán ganar con esta promoción. “Estamos muy agradecidos por permitirnos ser parte de su sorteo anual y estar presente con nuestra marca Geely, que tiene ya casi dos años de estar en Honduras”, expresó Valladares. La ejecutiva resaltó las características tecnológicas de ambos modelos, que los posicionan como opciones modernas y competitivas en el mercado hondureño. Sobre el Coolray GF, indicó que es un modelo enfocado en tecnología, comodidad y seguridad. Entre sus características destacan la vista de 540 grados, el techo panorámico, la pantalla táctil de 12,3 pulgadas y la asistencia automática de parqueo.

Por su parte, el GX3 Pro destaca por su espacio interior y equipamiento. Cuenta con un motor de 1,5 litros y 102 caballos de fuerza, transmisión automática CVT, pantalla táctil de 8 pulgadas, techo corredizo eléctrico, llave inteligente y cámara de retroceso. “Estamos muy contentos en Casa Jaar de poder formar parte de esta promoción de Supermercados Colonial, porque realmente lo que siempre nos ha distinguido es poder llevar la mejor calidad y los mejores vehículos a las familias hondureñas”, expresó Carlos Morales, gerente comercial de Casa Jaar. Morales invitó a los hondureños a realizar sus compras en Supermercados Colonial y depositar sus boletos en las urnas habilitadas para participar en el sorteo. Asimismo, destacó la alianza entre Casa Jaar y Supermercados Colonial para ofrecer beneficios a los hondureños, especialmente a los habitantes de San Pedro Sula.

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