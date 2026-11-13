Inplasa fortalece su modelo de sostenibilidad y recibe el Sello Fundahrse por 10 años consecutivos

San Pedro Sula, Honduras. La gestión responsable de una empresa no se mide únicamente por su capacidad de producir y crecer, sino también por la huella que deja en las personas y el entorno donde opera. Bajo esta visión, Industria de Plásticos S.A. de C.V. (Inplasa) ha consolidado un modelo de responsabilidad social empresarial que integra el cuidado ambiental, el bienestar de sus colaboradores y el desarrollo de las comunidades cercanas a sus operaciones. Este compromiso le ha permitido recibir, por décimo año consecutivo, el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento que destaca la continuidad de sus iniciativas y la incorporación de criterios de sostenibilidad en su gestión empresarial. A través de su operación industrial en el Valle de Amarateca, la compañía impulsa acciones que buscan generar valor más allá de su actividad productiva. Su modelo contempla tres pilares fundamentales: el crecimiento y bienestar de sus colaboradores, la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades.

Gestión responsable

La sostenibilidad forma parte de la visión con la que Inplasa desarrolla sus actividades industriales. Para ello, destina anualmente presupuestos corporativos a programas orientados a generar mejoras en el ámbito ambiental, social y educativo, procurando que sus iniciativas respondan a necesidades concretas del entorno.

Uno de los componentes centrales de esta estrategia es el voluntariado corporativo, mediante el cual los colaboradores participan activamente en proyectos de responsabilidad social empresarial. Esta dinámica permite que el compromiso institucional también se traduzca en acciones individuales y colectivas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Jennifer Avelar, coordinadora de RSE de Inplasa, explicó que este proceso ha representado una evolución para la compañía, especialmente por la participación de su equipo humano. “A través de los años se ha visto el crecimiento, creando también un programa de voluntariado donde podemos incluir a nuestros colaboradores en RSE para hacer conciencia en cada uno de ellos en contribuir al ambiente y a la sociedad”, expresó. En el ámbito interno, la empresa también promueve iniciativas de salud preventiva y bienestar integral, entre ellas campañas de donación y actividades de voluntariado.

Economía circular

Uno de los aspectos destacados de la gestión ambiental de Inplasa es su apuesta por la economía circular, un modelo que busca aprovechar mejor los recursos, reducir los desperdicios y extender la vida útil de los materiales mediante su reutilización. Desde su actividad como industria de transformación plástica, la compañía reconoce la importancia de desarrollar prácticas que permitan compatibilizar la producción industrial con la conservación del medio ambiente. Esta perspectiva se refleja en iniciativas que buscan transformar materiales en oportunidades de beneficio social.

Un ejemplo es la reutilización de madera para la elaboración de pupitres destinados a centros educativos que necesitan mobiliario. La iniciativa conecta el aprovechamiento de recursos con una necesidad concreta de las comunidades: contar con mejores condiciones para desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, una práctica vinculada con la gestión responsable de materiales también adquiere una dimensión educativa y social, al contribuir con espacios escolares que requieren apoyo. Este enfoque demuestra que la economía circular y la responsabilidad social pueden generar beneficios complementarios cuando se integran a la planificación empresarial.

Desarrollo comunitario

El compromiso de Inplasa también está estrechamente relacionado con las condiciones sociales del Valle de Amarateca, zona donde desarrolla sus operaciones y donde existen comunidades que enfrentan diferentes necesidades. En este contexto, la educación representa uno de los principales ámbitos de intervención para la compañía. El apoyo a los centros educativos, la promoción de valores y la difusión de los derechos humanos forman parte de las prioridades que busca fortalecer mediante sus programas de responsabilidad social.