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Banco LAFISE Honduras suma 17 reconocimientos de Fundahrse por su compromiso con la responsabilidad social

Jorge Eduardo González Olíu, gerente general de Banco LAFISE Honduras, recibió el reconocimiento en representación de la institución, destacando su compromiso con la responsabilidad social y las prácticas empresariales sostenibles

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 15:50 -
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Banco LAFISE Honduras suma 17 reconocimientos de Fundahrse por su compromiso con la responsabilidad social

Banco LAFISE Honduras recibió por decimoséptima vez el reconocimiento de Fundahrse como Empresa Socialmente Responsable, una distinción que destaca su compromiso con las prácticas sostenibles y el desarrollo de las comunidades.

Foto: Yoseph Amaya
San Pedro Sula, Honduras

Banco LAFISE Honduras recibió por decimoséptima vez el reconocimiento de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse). La distinción en nivel avanzado refleja más de una década de certificación continua y el trabajo del banco en prácticas justas de operación, atención a los consumidores/clientes y participación activa en las comunidades.

Ejecutivos de Banco LAFISE Honduras participaron en la ceremonia de entrega del reconocimiento de Fundahrse, celebrando la trayectoria de la institución en materia de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.

Ejecutivos de Banco LAFISE Honduras participaron en la ceremonia de entrega del reconocimiento de Fundahrse, celebrando la trayectoria de la institución en materia de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

Oportunidades

“Recibir este reconocimiento por decimoséptima vez nos compromete a seguir demostrando, con nuestras decisiones y acciones, que podemos crecer de manera responsable y ampliar las oportunidades en las comunidades donde operamos”, expresó Jorge Eduardo González Olíu, gerente general de Banco LAFISE Honduras.

Ejecutivos de Banco LAFISE Honduras destacaron con su participación en la ceremonia que reunió a organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y el desarrollo responsable del país.

Ejecutivos de Banco LAFISE Honduras destacaron con su participación en la ceremonia que reunió a organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y el desarrollo responsable del país.

Ese compromiso se refleja en la forma en que el banco incorpora criterios ambientales, sociales y de gobernanza a sus decisiones de financiamiento.

Jorge Eduardo González Olíu, gerente general de Banco LAFISE Honduras, compartió junto a representantes de otras empresas distinguidas durante la entrega del galardón de Fundahrse, que reconoce el compromiso del sector empresarial con la responsabilidad social.

Jorge Eduardo González Olíu, gerente general de Banco LAFISE Honduras, compartió junto a representantes de otras empresas distinguidas durante la entrega del galardón de Fundahrse, que reconoce el compromiso del sector empresarial con la responsabilidad social.

(Foto: Moisés Valenzuela)

Desarrollo sostenible

En educación, uno de sus principales hitos en Honduras es el apoyo a Educa Roatán. El proyecto, impulsado por la Alcaldía Municipal de Roatán y One Laptop per Child e implementado por Fundación Zamora Terán, facilitó el acceso a tecnología educativa a más de 5,500 niños y niñas, brindando formación y acompañamiento a sus docentes. Gracias a esta alianza, Roatán se convirtió en el primer municipio de Honduras en digitalizar el 100 % de sus escuelas públicas, incorporando el uso de computadoras a las actividades de enseñanza y aprendizaje.

La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de financiamiento forma parte de las acciones con las que Banco LAFISE Honduras promueve el crecimiento responsable.

La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de financiamiento forma parte de las acciones con las que Banco LAFISE Honduras promueve el crecimiento responsable.

(Foto: Yoseph Amaya)

Educa Roatán forma parte del trabajo de Fundación Zamora Terán, brazo social de Grupo LAFISE. Sus programas educativos han beneficiado directamente a más de 100,000 niñas, niños y jóvenes en siete países. La experiencia en Roatán muestra cómo una alianza local puede llevar ese esfuerzo a las aulas y dar a los docentes herramientas para integrar la tecnología en sus clases.

Los programas educativos de Fundación Zamora Terán, brazo social de Grupo LAFISE, han beneficiado directamente a más de 100,000 niñas, niños y jóvenes en siete países.

Los programas educativos de Fundación Zamora Terán, brazo social de Grupo LAFISE, han beneficiado directamente a más de 100,000 niñas, niños y jóvenes en siete países.

Con este reconocimiento, Banco LAFISE Honduras reafirma su compromiso de integrar la sostenibilidad a su gestión y trabajar con aliados para ampliar las oportunidades de aprendizaje en el país.

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