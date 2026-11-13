Supermercados La Colonia reafirma su compromiso con Honduras al recibir por 15 años consecutivos el Sello Fundahrse

Supermercados La Colonia, empresa 100 % hondureña con 51 años de trayectoria, recibe por 15 años consecutivos el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento que reafirma su compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de Honduras, así como una gestión empresarial basada en valores, responsabilidad y sostenibilidad.
A lo largo de su historia, La Colonia ha mantenido su confianza en el país, generando oportunidades de empleo, impulsando inversiones y fortaleciendo las economías locales. Actualmente cuenta con más de 4,000 colaboradores y 82 tiendas a nivel nacional, consolidando su estrategia de crecimiento y expansión multiformato para acercarse cada vez más a las familias hondureñas.
15 años de compromiso
Su compromiso social se refleja en programas de alto impacto como De Mi Tierra, desarrollado en alianza con Banco Ficohsa y Funder, que ha destinado L259.6 millones en financiamiento, mediante 3,056 créditos, beneficiando a 2,185 agricultores y alcanzando a 10,925 beneficiarios directos. Asimismo, las compras de La Colonia a productores agrícolas nacionales superan los L1,379 millones, contribuyendo al fortalecimiento del sector productivo hondureño.
En el ámbito educativo, a través de Dar para Educar, la compañía contribuye al desarrollo y bienestar de más de 16,678 niños y niñas en 21 centros preescolares, mediante iniciativas de alimentación, infraestructura y apoyo educativo. De igual manera, promueve la protección ambiental mediante programas como Honduras Te Queremos Verde, voluntariado corporativo y la incorporación de energía solar en sus operaciones.
Impulso al campo hondureño
En esta edición, Leonel Giannini K., presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia, recibió el reconocimiento “Presidente Ejecutivo en el Impulso de la Sostenibilidad Empresarial”, una distinción que destaca su liderazgo y visión estratégica al promover la sostenibilidad como parte fundamental de la cultura empresarial y del crecimiento responsable de la compañía.
“Recibir durante 15 años consecutivos el Sello Fundahrse refleja la consistencia de nuestro compromiso con Honduras. “Durante 51 años hemos demostrado que el crecimiento empresarial debe ir acompañado de un compromiso permanente con el desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país”. La responsabilidad social es parte de nuestra cultura empresarial y nos motiva a continuar construyendo un futuro sostenible para las próximas generaciones”, expresó Leonel Giannini K., presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia.
“Para Supermercados La Colonia es un orgullo mantener esta trayectoria de reconocimientos como Empresa Socialmente Responsable. Más que un reconocimiento, representa un compromiso que debemos continuar fortaleciendo, porque verdaderamente forma parte de nuestro estado social de resultados”. Finalizó Paul Handal, director de Operaciones de Desarrollo de Supermercados La Colonia.
En el marco de los 20 años del Sello Fundahrse, este reconocimiento fortalece el compromiso de Supermercados La Colonia de continuar creciendo de manera responsable, generando valor y contribuyendo al desarrollo sostenible de Honduras.