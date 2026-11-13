Supermercados La Colonia reafirma su compromiso con Honduras al recibir por 15 años consecutivos el Sello Fundahrse

San Pedro Sula, Honduras

Supermercados La Colonia, empresa 100 % hondureña con 51 años de trayectoria, recibe por 15 años consecutivos el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento que reafirma su compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de Honduras, así como una gestión empresarial basada en valores, responsabilidad y sostenibilidad. A lo largo de su historia, La Colonia ha mantenido su confianza en el país, generando oportunidades de empleo, impulsando inversiones y fortaleciendo las economías locales. Actualmente cuenta con más de 4,000 colaboradores y 82 tiendas a nivel nacional, consolidando su estrategia de crecimiento y expansión multiformato para acercarse cada vez más a las familias hondureñas.

15 años de compromiso

Su compromiso social se refleja en programas de alto impacto como De Mi Tierra, desarrollado en alianza con Banco Ficohsa y Funder, que ha destinado L259.6 millones en financiamiento, mediante 3,056 créditos, beneficiando a 2,185 agricultores y alcanzando a 10,925 beneficiarios directos. Asimismo, las compras de La Colonia a productores agrícolas nacionales superan los L1,379 millones, contribuyendo al fortalecimiento del sector productivo hondureño.

En el ámbito educativo, a través de Dar para Educar, la compañía contribuye al desarrollo y bienestar de más de 16,678 niños y niñas en 21 centros preescolares, mediante iniciativas de alimentación, infraestructura y apoyo educativo. De igual manera, promueve la protección ambiental mediante programas como Honduras Te Queremos Verde, voluntariado corporativo y la incorporación de energía solar en sus operaciones.

Impulso al campo hondureño

En esta edición, Leonel Giannini K., presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia, recibió el reconocimiento “Presidente Ejecutivo en el Impulso de la Sostenibilidad Empresarial”, una distinción que destaca su liderazgo y visión estratégica al promover la sostenibilidad como parte fundamental de la cultura empresarial y del crecimiento responsable de la compañía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse