CNBS resalta la solidez y estabilidad del sistema financiero hondureño

San Pedro Sula, Honduras. Los activos de la banca comercial hondureña sumaron L 1,310,623 millones al cierre de septiembre de 2026, según cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Banco Ficohsa mantuvo el primer lugar por activos, con L 245,472 millones, equivalentes al 18.7 % del total.

Al cierre de marzo, los activos de la banca comercial rondaban los 1.23 billones de lempiras, según la misma fuente. En su comunicado del 9 de noviembre, la CNBS señaló que el sistema financiero hondureño mantiene condiciones de solidez y estabilidad. El regulador reportó un índice de solvencia de 14.88 %, una liquidez de 38.50 % y una mora de 2.27 %.

También indicó que las entidades bancarias cumplen con los límites prudenciales exigidos y cuentan con capacidad para responder a sus obligaciones frente a depositantes e inversionistas.

El regulador mantiene una supervisión permanente de la solvencia, la liquidez y la calidad de los activos de las entidades financieras. En la práctica, el seguimiento de estos indicadores permite evaluar si las instituciones cuentan con capital para absorber pérdidas y con recursos disponibles para atender retiros y otras obligaciones. Esa vigilancia forma parte de la protección del ahorro de las familias hondureñas.

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La estabilidad de la banca es importante para las familias que confían sus ahorros al sistema y para los negocios que necesitan crédito para operar y crecer. El financiamiento permite, por ejemplo, que un comercio compre inventario o que una pequeña empresa adquiera maquinaria, amplíe su producción y contrate personal.

Así, el crédito contribuye a sostener y generar empleo en las comunidades donde operan esos negocios.

Las instituciones financieras también contribuyen al desarrollo de las comunidades mediante programas de educación financiera y capacitación para emprendedores, así como al ampliar el acceso a servicios bancarios.

Estas iniciativas ayudan a que más personas puedan administrar sus ingresos, ahorrar y acceder a herramientas para hacer crecer sus negocios en distintas regiones de Honduras.