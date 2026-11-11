CNBS resalta la solidez y estabilidad del sistema financiero hondureño

San Pedro Sula, Honduras. Los activos de la banca comercial hondureña sumaron L 1,310,623 millones al cierre de septiembre de 2026, según cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Banco Ficohsa mantuvo el primer lugar por activos, con L 245,472 millones, equivalentes al 18.7 % del total.
Al cierre de marzo, los activos de la banca comercial rondaban los 1.23 billones de lempiras, según la misma fuente. En su comunicado del 9 de noviembre, la CNBS señaló que el sistema financiero hondureño mantiene condiciones de solidez y estabilidad. El regulador reportó un índice de solvencia de 14.88 %, una liquidez de 38.50 % y una mora de 2.27 %.
También indicó que las entidades bancarias cumplen con los límites prudenciales exigidos y cuentan con capacidad para responder a sus obligaciones frente a depositantes e inversionistas.
El regulador mantiene una supervisión permanente de la solvencia, la liquidez y la calidad de los activos de las entidades financieras. En la práctica, el seguimiento de estos indicadores permite evaluar si las instituciones cuentan con capital para absorber pérdidas y con recursos disponibles para atender retiros y otras obligaciones. Esa vigilancia forma parte de la protección del ahorro de las familias hondureñas.
La estabilidad de la banca es importante para las familias que confían sus ahorros al sistema y para los negocios que necesitan crédito para operar y crecer. El financiamiento permite, por ejemplo, que un comercio compre inventario o que una pequeña empresa adquiera maquinaria, amplíe su producción y contrate personal.
Así, el crédito contribuye a sostener y generar empleo en las comunidades donde operan esos negocios.
Las instituciones financieras también contribuyen al desarrollo de las comunidades mediante programas de educación financiera y capacitación para emprendedores, así como al ampliar el acceso a servicios bancarios.
Estas iniciativas ayudan a que más personas puedan administrar sus ingresos, ahorrar y acceder a herramientas para hacer crecer sus negocios en distintas regiones de Honduras.