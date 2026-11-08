Precio del dólar este domingo 8 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense mantiene un ajuste al alza frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para este domingo 8 de noviembre, la tasa de compra se ubica en L26.9101 por dólar, mientras que el precio de venta alcanza los L27.0447. Estos valores corresponden al último registro oficial del BCH, publicado el viernes 6 de noviembre y vigente durante el fin de semana.

En comparación con el registro anterior, del jueves 5 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron un incremento. La compra subió L0.0056, mientras que la venta aumentó L0.0057 por cada dólar. El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son de interés para empresas importadoras, ciudadanos y familias que reciben remesas del extranjero.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia, con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer el valor oficial de compra y venta de la moneda estadounidense frente al lempira.