Espresso Americano recibe por tercer año consecutivo el Sello ESR de Fundahrse.

San Pedro Sula, Honduras.

Lo que comenzó en 1994 con una sola tienda en el Centro Histórico de Tegucigalpa es hoy una empresa con más de 300 puntos de venta que vuelve a recibir un reconocimiento por su gestión. Espresso Americano obtuvo, por tercer año consecutivo, el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR) que otorga la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), en una gala realizada el 12 de noviembre en San Pedro Sula.

La distinción fue recibida en nombre de la empresa por Leonardo Herrera, gerente de Operaciones de Tiendas de Conveniencia Centro-Sur.

Obtener el sello exige superar una evaluación con la herramienta INDICARSE, basada en la norma ISO 26000, que incluye una preauditoría de Fundahrse, una auditoría externa y un mínimo de 80 % en cada una de las siete materias evaluadas. Lograrlo tres años seguidos confirma, según la empresa, que la responsabilidad social forma parte de su modelo de gestión.

Una estrategia que va más allá de la tienda

Para Norma Espinal, gerente de Comunicaciones y RSE de Espresso Americano, el tercer sello refleja la forma en que la empresa toma decisiones. "Este tercer sello confirma que la responsabilidad social y la sostenibilidad son parte de nuestra estrategia y de la manera en que tomamos decisiones. En Espresso Americano estamos convencidos de que nuestro crecimiento debe generar valor compartido: para nuestros colaboradores, para las comunidades y para las familias que hacen posible cada taza. Este reconocimiento nos compromete a seguir elevando el estándar", afirmó.

Espinal recordó que la empresa cumple 32 años de ser parte de la vida de los hondureños y que, desde 1994, ha contribuido al país con empleo, apoyo a las comunidades y cuidado de sus colaboradores. Ahora que es oficialmente miembro de Fundahrse y recibe el sello por tercer año, dijo sentirse "súper orgullosa". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La ejecutiva explicó que el camino no ha sido sencillo. "Ha sido un arduo proceso de cambios en la empresa y sobre todo de un acompañamiento con nuestros clientes, con nuestros proveedores y con todos nuestros colaboradores", señaló.

Como empresa 100 % hondureña, Espresso Americano articula su compromiso en cuatro pilares: educación, salud, medioambiente y voluntariado corporativo.

Resultados en educación, salud y voluntariado

En educación, las iniciativas de la empresa han beneficiado a más de 1,930 niños y niñas en los últimos tres años. Según Espinal, la compañía apoya a niños de escasos recursos y de familias vinculadas a sus fincas para que no abandonen la escuela, les brinda útiles escolares y mejora escuelas cercanas a las fincas y a los lugares donde tiene negocios.

En salud, la empresa realiza ferias de salud para sus colaboradores y brigadas médicas dirigidas a los corteros de café y sus familias. El pilar de voluntariado corporativo suma 2,437 horas de trabajo de los colaboradores en este período.

Medioambiente y economía circular

La empresa cuenta con fincas propias en El Paraíso, de donde proviene su café, y en ellas desarrolla buena parte de su trabajo medioambiental. En los últimos tres años plantó 4,300 árboles.

Uno de sus ejemplos más claros de economía circular es el chingaste, el residuo del café que sale de sus tiendas. En tres años han recolectado 702,585 libras que regresan a las fincas como abono. "Una gran cantidad se va semanalmente a las fincas de El Paraíso para poder abonar esa tierra y poder siempre recibir esa calidad de café que damos día a día", explicó Espinal.

Retos hacia adelante

La empresa ya trabaja en sus metas para el próximo año. Espinal indicó que el principal objetivo es pasar de la responsabilidad social a la sostenibilidad. También busca ampliar la economía circular a otros productos, además del chingaste, y dar un paso hacia la energía solar, empezando por su planta de producción en Amarateca, para luego evaluar su extensión a las tiendas.

La ejecutiva también envió un mensaje a otras empresas. "Yo los invito a realizarlo. Es un trabajo que al inicio cuesta, pero definitivamente da una gran satisfacción y ganamos todos. Ganan los clientes, ganan los colaboradores, gana la empresa, ganan los proveedores", afirmó.