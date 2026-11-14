PLIHSA recibe por quinto año consecutivo el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por Fundahrse

San Pedro Sula, Honduras. PLIHSA, Plasticos Industriales Hondureños, recibió el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2026, otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), por quinto año consecutivo. El reconocimiento fue entregado en la duodécima edición del evento de Fundahrse, que distingue a las empresas que integran la responsabilidad social como parte de su gestión y estrategia de negocio. Este quinto sello consecutivo respalda la continuidad de una gestión orientada al bienestar de los colaboradores, el desarrollo de las comunidades donde opera la compañía y el cuidado del entorno.

Significado del reconocimiento y evolución del compromiso

“Recibir el Sello ESR por quinta ocasión consecutiva tiene un significado muy especial para PLIHSA. El primer sello marcó el inicio de un camino; el quinto confirma que la responsabilidad social dejó de ser una iniciativa y se convirtió en parte de nuestra forma de operar. Desde la primera vez que lo obtuvimos, nuestro compromiso ha evolucionado de acciones puntuales hacia una gestión integral, con programas sostenidos en el tiempo y con indicadores que nos permiten medir el impacto real de lo que hacemos”, expresó Alondra Caraccioli representante de Asuntos Corporativos de PLIHSA.

Iniciativas destacadas del año

Durante 2026, PLIHSA impulsó iniciativas en sus tres pilares de gestión responsable:

• Colaboradores: Obtuvimos el sello de GPTW, como top 10 de las mejores empresas para trabajar para Mujeres y Top 10 de las mejores empresas en manufactura y produccion para Centroamerica y El Caribe.

• Comunidad: Comprometidos con la educación en Honduras, inauguramos el centro psicopedagógico Gerardo Sabat, en Choloma, junto con FEIH, una vez mas poniendo como prioridad el bienestar y la construccion del futuro de Honduras que son los niños.

• Medio ambiente: Nuestro programa de circularidad, que destaca el reciclado de plastico para la produccion de materia prima para la elaboracion de nuestros productos. Estas acciones formaron parte del proceso de evaluación que sustenta el otorgamiento del Sello ESR 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Impacto en los grupos de interés

El impacto de estas acciones se refleja en todos los grupos de interés de la compañía. En los colaboradores, a través de condiciones de trabajo seguras y oportunidades de desarrollo. En clientes y proveedores, mediante relaciones comerciales basadas en ética, cumplimiento y transparencia. En las comunidades beneficiadas, con programas que generan valor local y en el medio ambiente, con prácticas de gestión responsable de recursos.

Retos y metas hacia adelante

De cara a los próximos años, PLIHSA se plantea fortalecer su gestión responsable en tres frentes: profundizar la medición de impacto de sus programas sociales y ambientales, ampliar el alcance de sus iniciativas comunitarias y avanzar en la integración de criterios de sostenibilidad en su operación, en línea con la agenda de sostenibilidad del grupo AMMI. La meta es clara: que cada año el sello no solo se renueve, sino que represente un estándar más alto que el anterior.

Ceremonia y mensaje a la sociedad

En la ceremonia de entrega, el reconocimiento fue recibido por Alondra Caraccioli, en representación de todos los colaboradores de la compañía. “Este sello pertenece a cada persona que forma parte de PLIHSA. A la sociedad hondureña queremos decirle que la gestión responsable y sostenible no es una moda ni un requisito: es la única manera de construir empresas que perduren y que generen valor para el país. Nuestro compromiso es seguir demostrándolo con hechos, año tras año”, concluyó Alondra Caraccioli.

Sobre PLIHSA

PLIHSA es una empresa hondureña dedicada a producir tapa corona para las bebidas de marcas líderes en sus mercados, e inyección y producción de soluciones plásticas que facilitan la comercialización de los productos de las industrias a las que servimos en todo el continente Americano. La compañía integra la responsabilidad social empresarial como parte de su gestión, con programas orientados a sus colaboradores, las comunidades y el medio ambiente.

Sobre el Sello Fundahrse