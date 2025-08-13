San Pedro Sula vive la experiencia única del Ride Jetour Dashing

San Pedro Sula, Honduras.

El pasado viernes 9 de agosto, San Pedro Sula fue escenario de una experiencia automotriz única: el Ride Jetour Dashing. Una caravana de nueve SUV de la marca Jetour recorrió puntos estratégicos de la ciudad con un objetivo claro: acercar la marca a los hondureños y mostrar, de manera directa y dinámica, su diseño, tecnología y características. La actividad, organizada por Jetour Honduras, forma parte de la estrategia de posicionamiento de Autos Aliados, división automotriz de Grupo Platino, para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Diferenciación e innovación

Guillermo Belot, gerente general de Autos Aliados, explicó que este tipo de acciones buscan romper esquemas tradicionales en el sector: “Queremos que la gente vea el vehículo no solo en redes sociales, sino que lo observe en las calles, que lo visualice y se imagine conduciéndolo. Por eso decidimos salir en caravana por toda la ciudad”. Los modelos Dashing participantes lucieron en colores blanco, negro, azul y gris, despertando miradas y generando conversación tanto en redes sociales como entre los transeúntes, quienes durante el recorrido mostraron interés.

Potencia y tecnología en movimiento

Es importante destacar que el Jetour Dashing es una SUV que redefine el concepto de conducción moderna. Equipada con un motor 1.6 cc turbo interccoler de alto rendimiento, ofrece una respuesta ágil y eficiente tanto en ciudad como en carretera. Su diseño aerodinámico se complementa con un interior espacioso, tecnología de conectividad avanzada, sistemas de asistencia a la conducción y múltiples características de seguridad activa y pasiva. Cada detalle ha sido pensado para brindar confort, protección y una experiencia de manejo emocionante, posicionando al Dashing como una opción líder en su segmento.

Recorrido estratégico

La caravana inició en la sala de ventas, ubicada en el bulevar del Sur contiguo a Tropigas, y siguió un recorrido que incluyó la circunvalación, llegando hasta Rancho del Coco, posteriormente se condujo hasta bulevar del Norte, haciendo una parada de exhibición en el intercambiador del Norte. Luego atravesó parte del centro de la ciudad hasta llegar al bulevar del Este, haciendo un giro en la 33 calle y de regreso al punto de partida. “Es importante señalar que se escogió un horario de baja circulación en calle, esto con el propósito de maximizar la visibilidad de los vehículos sin entorpecer el tráfico”, indicó Belot.

Jetour Honduras

En Jetour Honduras, como distribuidor oficial de la marca en el país, la compañía ofrece vehículos de clase mundial que combinan tecnología avanzada, rendimiento sobresaliente y un diseño que inspira.

Respaldados por Autos Aliados, división automotriz de Grupo Platino, cuentan con la infraestructura, el conocimiento y la experiencia necesarios para garantizar un servicio integral, desde la asesoría personalizada en la compra hasta el mantenimiento postventa.

Jetour nació en 2018 como marca independiente del Grupo Chery, con la visión de crear SUV de alta calidad para familias y aventureros que buscan comodidad, seguridad y estilo. Tras un rápido crecimiento en China, la marca inició su expansión internacional y hoy está presente en más de 30 países en Asia, Oriente Medio, África y América Latina. En 2025, llega oficialmente a Honduras con modelos como el Dashing, T2, X70 Plus y X50, todos diseñados para ofrecer experiencias de manejo extraordinarias.

Invitación abierta

“Seguramente replicaremos esta experiencia con otros modelos como el T2, el X70 Plus o el X50. Queremos que los hondureños nos visiten, hagan su prueba de manejo y conozcan de cerca nuestra propuesta de valor: seguridad, tecnología, lujo y precios accesibles, respaldados por Grupo Platino”, declaró el ejecutivo.