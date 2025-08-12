Estudiantes de Ciencias Agronómicas de USAP emprenden misión académica en la UAG de México

San Pedro Sula, Honduras.

Estudiantes de la Escuela Ciencias Agronómicas de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), acompañados por el Master Allan Torres, emprendieron una trascendental visita académica a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), México, del 21 al 27 de julio. Esta misión se enmarca en las crecientes oportunidades generadas a través de su unión con Arizona State University (ASU), orientada a enriquecer la formación de sus futuros profesionales.

Objetivo de la misión académica

La gira técnico-educativa tuvo como propósito principal vincular el conocimiento académico con la práctica productiva, permitiendo a los estudiantes conocer de cerca procesos reales en el ámbito de los agronegocios, la innovación agropecuaria y la agroindustria mexicana.

Resumen de actividades por día

Día 1 – Bienvenida institucional y exploración académica.

Los estudiantes fueron recibidos por autoridades y alumnos de la UAG, iniciando su experiencia con un recorrido por los laboratorios especializados en Zoología, Entomología, Ecotoxicología y el Programa de Investigación en Biofungicidas.

También participaron en clases universitarias, visitaron el Centro de Tecnología y exploraron el CITSIA, el Centro de Innovación Tecnológica de Alimentos, donde conocieron procesos de investigación aplicada en la industria alimentaria. Día 2 – Conexión con la naturaleza y prácticas de campo.

La segunda jornada estuvo enfocada en el aprendizaje práctico y el contacto directo con el entorno natural. Los estudiantes recorrieron el Jardín Botánico de la UAG, participaron en un taller especializado de suelos, visitaron el Bosque Los Colomos y conocieron el vivero institucional.

Estas actividades les permitieron profundizar en temas de conservación, manejo de ecosistemas y técnicas agronómicas aplicadas. Día 3 – Innovación en reproducción animal.

Durante el tercer día, visitaron el Centro de Investigación Agropecuaria de la UAG y el rancho de la comunidad de criadores de ganado Limousin. Allí, exploraron técnicas avanzadas en reproducción animal, incluyendo el desarrollo de implantes embrionarios y el manejo genético de ganado, fortaleciendo su comprensión sobre biotecnología reproductiva y sistemas ganaderos especializados.

Día 4 – Producción agroindustrial en Tequila, Jalisco.

La experiencia culminó con una visita técnica al municipio de Tequila, Jalisco, donde los estudiantes conocieron el proceso completo de producción del Agave Azul.

Desde el manejo del cultivo y la cosecha hasta la fermentación y destilación del tequila, esta actividad les permitió comprender la cadena de valor agroindustrial y los estándares de calidad que posicionan esta bebida como un producto de reconocimiento internacional. Día 5 – Producción frutícola en Ciudad Guzmán.

Como parte del cierre de la misión, los estudiantes visitaron zonas productivas de berries y/o aguacate en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde observaron prácticas de cultivo, manejo fitosanitario y comercialización, integrando conocimientos sobre exportación, sostenibilidad y competitividad en mercados internacionales. Este viaje académico representa una experiencia transformadora para los estudiantes de Agronomía de USAP, al permitirles aplicar conocimientos en escenarios reales, explorar innovaciones en el sector agropecuario y agroindustrial, y establecer vínculos con instituciones líderes en investigación y desarrollo. Esta iniciativa se suma a otras experiencias internacionales impulsadas por USAP en el marco de su unión con Arizona State University, como el viaje académico de estudiantes de Turismo a la UFG de El Salvador en 2024. Estas acciones consolidan una red de oportunidades globales que fortalecen el perfil profesional de los estudiantes.

Invitación institucional

USAP invita a todos sus estudiantes a acercarse a las direcciones de carrera o a la oficina del decano de facultad para conocer y aprovechar las oportunidades de crecimiento académico y profesional que ofrece la universidad a través de sus alianzas estratégicas. Estas experiencias no solo enriquecen el currículo, sino que preparan a los futuros egresados para un mundo laboral cada vez más globalizado y competitivo.

Acerca de la Universidad de San Pedro Sula, Usap

Fundada el 15 de noviembre de 1977, La Universidad de San Pedro Sula es la primera universidad privada de Honduras, creada con el firme propósito de no solo ampliar el acceso a la educación superior, sino también de elevar su calidad y contribuir de manera significativa al desarrollo del país. Respaldada por sectores empresariales, profesionales y culturales de San Pedro Sula, USAP ha sido pionera tanto en el fortalecimiento de la educación privada como en la responsabilidad social universitaria, en línea con las normas establecidas que promueven y protegen estos valores. Actualmente, la universidad ofrece más de 30 programas de pregrado, postgrado y técnicos, así como una variedad de certificaciones que fomentan el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional a lo largo de la vida. Con estas opciones, USAP se consolida como una institución líder en el ámbito académico hondureño. www.usap.edu

Sobre Arizona State University®, ASU