Aprovecha un 25% de descuento en Ashley Furniture con su Summer Closeout, ¡en toda la tienda!

San Pedro Sula.

Ashley Furniture HomeStore, la marca #1 de muebles en Estados Unidos, reconocida a nivel mundial por su compromiso con la excelencia y el diseño, y que se ha convertido en el destino ideal para quienes buscan muebles de alta gama en San Pedro Sula. Este verano, la prestigiosa mueblería invita a sus clientes a aprovechar su esperado Summer Closeout, con un 25% de descuento en toda la tienda, ofreciendo una oportunidad única para renovar cada rincón del hogar con piezas elegantes y duraderas. La propuesta de Ashley Furniture no se limita a ofrecer muebles, sino experiencias de confort y estilo. En sus amplias salas de exhibición, los visitantes encontrarán desde sofás que invitan al descanso, hasta comedores que se convierten en el corazón de reuniones memorables. Cada pieza está diseñada para combinar estética, funcionalidad y una calidad que se siente en cada detalle, convirtiendo el mobiliario en protagonista del hogar.

En el área de habitaciones, la tienda despliega camas y juegos completos que transforman cualquier espacio en un refugio personal. Colchones de última generación garantizan un descanso pleno, mientras que sus propuestas de decoración y accesorios permiten personalizar la atmósfera al gusto del cliente. Ya sea que se busque un estilo clásico, moderno o minimalista, Ashley tiene la opción perfecta. La versatilidad también se extiende a muebles para patio, cocina y oficina. Con opciones resistentes a la intemperie, juegos de comedor para exteriores y escritorios que inspiran productividad, cada pieza mantiene el sello de distinción que caracteriza a la marca. Estos diseños permiten crear espacios funcionales sin sacrificar la elegancia, adaptándose a las necesidades y gustos de cada hogar.