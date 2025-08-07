Encuentra camas Indufoam de alta calidad con imperdibles descuentos en Dormicentro

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad, y en Dormicentro lo saben mejor que nadie. Por eso, se han convertido en la opción ideal para quienes buscan camas de alta calidad a precios realmente accesibles. Un buen descanso es fundamental para la salud, el estado de ánimo y el rendimiento diario, y todo comienza con una cama que esté a la altura. En esta ocasión, Dormicentro sorprende con una promoción imperdible: un 40% de descuento en dos modelos de la reconocida marca Indufoam. Se trata de las camas Resorte Deluxe y Deluxe Advanced, disponibles en todos los tamaños: King, Queen, Matrimonial y Unipersonal. Una oportunidad única para renovar tu descanso con tecnología de vanguardia.

El modelo Resorte Deluxe está diseñado para ofrecer una experiencia de sueño confortable y duradera. Su tela stretch tiene un tacto suave y fresco que invita al descanso, mientras que sus resortes perimetrales reforzados con el sistema Border Plus garantizan mayor firmeza y estabilidad en los bordes del colchón. Por su parte, la cama Deluxe Advanced lleva la comodidad a otro nivel. Su tela stretch europea incorpora algodón orgánico y una capa de protección antibacterial, ideal para mantener la frescura y la higiene. Además, sus capas de espuma perfilada se adaptan al cuerpo, brindando una sensación de alivio y descanso profundo. La tecnología Aire Fresh y los resortes bonnell bicónicos electrónicamente templados completan una estructura pensada para el confort total.