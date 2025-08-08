Voluntariarse: Supermercados Colonial genera conciencia medioambiental con mural

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial reafirmó su compromiso con el medioambiente y la comunidad al sumarse a la jornada de voluntariado “Voluntariarse”, un movimiento impulsado por Fundahrse para promover iniciativas solidarias en distintas regiones del país. Esta actividad, que reúne a empresas miembros de la fundación, busca visibilizar y fortalecer acciones de impacto social y ambiental a través de la participación activa de sus colaboradores.

En esta ocasión, la edición de Voluntariarse liderada por Supermercados Colonial puso el foco en su alianza con Roatán Marine Park, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección, conservación y sostenibilidad del ecosistema marino en Islas de la Bahía. Esta colaboración forma parte de una estrategia conjunta para garantizar la preservación del segundo arrecife coralino más grande del mundo, un tesoro natural que requiere del compromiso de empresas, instituciones y ciudadanos. Durante la jornada, se ofrecieron charlas informativas y motivacionales dirigidas a empresas e invitados especiales, con el objetivo de inspirar a más organizaciones a sumarse a la causa de Roatán Marine Park. Los expositores resaltaron la importancia de la educación y la cooperación empresarial para asegurar el cuidado y manutención de este invaluable recurso natural, así como el impacto positivo que estas acciones generan en la biodiversidad y en las comunidades costeras.

Las conferencias se desarrollaron en las instalaciones de la Universidad de San Pedro Sula, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano las amenazas que enfrenta el arrecife y las acciones necesarias para su protección. Posteriormente, la actividad se trasladó al estacionamiento de Supermercados Colonial #1, ubicado en la Avenida Circunvalación, para dar inicio a una intervención artística con propósito ambiental. En este espacio, voluntarios y artistas colaboraron en la creación de un mural temático que refleja la belleza y fragilidad del ecosistema marino. El arte, en esta ocasión, se convirtió en un poderoso vehículo para transmitir el mensaje de conservación y motivar a la comunidad a involucrarse activamente en la protección de los recursos naturales que forman parte de la identidad y riqueza del país.