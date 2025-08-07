Impresionante valla de ‘Barena Suena Bien’ ya puede contemplarse frente al City Mall

San Pedro Sula.

Barena ha dado inicio a su campaña nacional “Barena Suena Bien” con una innovadora activación publicitaria en San Pedro Sula, instalando una valla de alto impacto frente a City Mall. Esta acción forma parte de una estrategia que vincula a la marca con la música y los momentos memorables entre amigos, posicionando a Barena como una cerveza que acompaña los mejores planes.

La valla publicitaria no es una instalación convencional: se trata de una pieza con diseño tridimensional, iluminación LED y elementos visuales en movimiento, como discos de vinyl giratorios, una botella y una lata troqueladas de Barena. Estos componentes no solo capturan la atención, sino que refuerzan la conexión con el universo musical que impulsa esta nueva etapa de la marca.

“Barena Suena Bien” es mucho más que un eslogan. Es una plataforma creativa que apuesta por la música como un lenguaje universal y como vehículo para conectar con los consumidores en sus momentos de ocio y celebración. El mensaje central es simple y potente: cuando se combinan Barena, música y amigos, el resultado siempre suena bien.