Impresionante valla de ‘Barena Suena Bien’ ya puede contemplarse frente al City Mall

Barena ha dado inicio a su campaña nacional “Barena Suena Bien” con una innovadora activación publicitaria en San Pedro Sula, instalando una valla de alto impacto frente a City Mall. Esta acción forma parte de una estrategia que vincula a la marca con la música y los momentos memorables entre amigos, posicionando a Barena como una cerveza que acompaña los mejores planes.
La valla publicitaria no es una instalación convencional: se trata de una pieza con diseño tridimensional, iluminación LED y elementos visuales en movimiento, como discos de vinyl giratorios, una botella y una lata troqueladas de Barena. Estos componentes no solo capturan la atención, sino que refuerzan la conexión con el universo musical que impulsa esta nueva etapa de la marca.
“Barena Suena Bien” es mucho más que un eslogan. Es una plataforma creativa que apuesta por la música como un lenguaje universal y como vehículo para conectar con los consumidores en sus momentos de ocio y celebración. El mensaje central es simple y potente: cuando se combinan Barena, música y amigos, el resultado siempre suena bien.
Esta propuesta refleja una visión renovada del uso del espacio urbano como herramienta de comunicación. Al instalar esta valla en un punto clave de la ciudad, Barena no solo logra visibilidad, sino que genera un vínculo tangible con su público, integrando la publicidad a la experiencia cotidiana de quienes transitan por la zona.
La activación estará disponible durante los próximos dos meses, tiempo en el que buscará no solo ser vista, sino también generar conversación, selfies, reacciones en redes y un efecto multiplicador que extienda el alcance de la campaña más allá de su ubicación física. Esta apuesta muestra el interés de la marca por seguir explorando formatos dinámicos que sorprendan y conecten.
Con esta nueva ejecución, Barena reafirma su compromiso con la creatividad y la innovación en la publicidad, elevando su presencia en la ciudad y estableciendo un precedente de cómo las marcas pueden usar el entorno urbano para contar historias que se viven, se comparten y, sobre todo, suenan bien.