Standard & Poor’s destaca solidez del BCIE y confirma calificación internacional AA

Tegucigalpa, Honduras.

La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) mejoró el Perfil Crediticio Individual (SACP, por sus siglas en inglés) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde ‘aa-‘ hasta 'aa', debido al robustecimiento en el último año de su perfil financiero y confirmó su calificación internacional de largo plazo en “AA” con perspectiva estable.

Según el comunicado oficial emitido por la agencia calificadora, la implementación de los Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEA, por sus siglas en inglés) con otros dos Bancos Multilaterales de Desarrollo durante el primer semestre de 2025, orientados a reducir la concentración de préstamos y optimizar el capital disponible, permitió mejorar tanto el índice de capital ajustado por riesgo (RAC) del Banco como su perfil de riesgo financiero.

Asimismo, S&P resaltó los resultados financieros históricos del Banco al cierre de 2024, así como su amplio y consolidado acceso a los mercados de capitales, que le ha permitido efectuar colocaciones en 27 monedas y 26 mercados a nivel global.

Adicionalmente S&P confirmó la calificación internacional de largo plazo del Banco en “AA” con perspectiva estable y señaló su expectativa de que el apoyo de sus accionistas se mantenga fuerte.

También destacó la nueva Estrategia Institucional 2025-2029, que se centra, entre otros aspectos, en la capitalización, la gestión y optimización de su hoja de balance, y en la financiación e intermediación financiera de alto impacto.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, la Presidenta Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó: "La mejora en el perfil de riesgo financiero del Banco constituye un hito muy significativo, pues representa la segunda acción positiva de calificación en menos de un año y refuerza los resultados positivos de la implementación de nuestra renovada Estrategia Institucional y Financiera para 2025-2029, marcando el camino para continuar por la senda de la rigurosidad técnica y promoviendo una constante optimización de nuestra hoja de balance para continuar siendo el banco de desarrollo líder en la región".

Finalmente, la agencia calificadora indicó que la perspectiva de calificación estable refleja su expectativa de que, en los próximos dos años, los socios del BCIE continuarán brindando un respaldo sólido a la Institución mediante pagos de capital puntuales, manteniendo a su vez el historial impecable del Banco como acreedor preferente.

Adicionalmente, S&P confirmó su expectativa de que el BCIE continuará gestionando sus niveles de capital con prudencia, mientras mantiene una posición robusta en activos líquidos de alta calidad.