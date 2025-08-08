Aduanas Honduras transforma Guasaule con obra histórica

San Pedro Sula, Honduras

La renovación de la Aduana de Guasaule surge a partir de un diagnóstico que evidenció la precariedad e insalubridad de los espacios donde hospedaba el personal. “Para los colaboradores en El Guasaule, esta obra significa una mejora en su calidad de vida. Pasar de un ambiente inhabitable a modernos módulos habitacionales equipados y seguros tiene un impacto directo en su bienestar físico y mental”, destacó Fausto Cálix, director ejecutivo de Aduanas Honduras. La nueva infraestructura incluye dos edificios diseñados bajo criterios de bienestar, funcionalidad y sostenibilidad. El primer módulo cuenta con una cocina, comedor, tres apartamentos con baño privado, lavandería, baño para visitas, mobiliario completo y electrodomésticos como refrigeradoras, estufas eléctricas, microondas y lavadoras con secadora. Tiene capacidad para albergar inicialmente a cinco personas, con posibilidad de ampliación hasta siete.

El segundo edificio incluye siete dormitorios, tres apartamentos adicionales, sala de estar, cocina, lavandería, baño para visitas y equipamiento completo. Puede alojar a más de 11 empleados. Los espacios están pensados para fomentar la comodidad, privacidad y salud del personal, alineados con la visión de Aduanas Ecológicas e Inteligentes, que promueve el uso eficiente de recursos, ambientación adecuada y eficiencia energética. “La inversión realizada es 100% pública. Estamos garantizando que los impuestos de la población se están utilizando en obras de gran impacto, tangibles y palpables, como esta”, subrayó Cálix.

Reordenamiento territorial

Uno de los principales retos enfrentados por Aduanas Honduras fue la ocupación irregular del predio aduanero. Más de 40 estructuras entre agencias, cantinas, comedores y viviendas operaban sin autorización dentro del terreno asignado a la aduana, comprometiendo la seguridad y dificultando el control de las operaciones. Con el respaldo de las autoridades, se realizó un proceso de desalojo responsable, permitiendo avanzar hacia la modernización y seguridad del área. Como parte de este esfuerzo, se construyó un muro perimetral que delimita y protege tanto los módulos habitacionales como la zona operativa. También se edificó un portal de ingreso, una caseta de control, se instalaron nuevos equipos de vigilancia y se habilitaron dos parqueos con capacidad para 30 vehículos.

“El muro no solo delimita físicamente el espacio, también actúa como una barrera de seguridad y control que previene futuras invasiones y mejora la operatividad de la aduana”, explicó el titular de la Dirección Ejecutiva.

A estas obras se suman mejoras en la fachada del edificio de Migración, renovación del sistema hidrosanitario, tanque elevado, cuarto de bomba, creación de áreas verdes y remodelación del núcleo exterior de baños, consolidando así un entorno integralmente funcional y seguro.



Nuevo estándar para la administración aduanera