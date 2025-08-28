  1. Inicio
Pronaders siembra futuro con comedores infantiles

Contra la deserción escolar, el Gobierno de Honduras invierte más de 2 millones de lempiras en comedor escolar en Santa Bárbara

  • 28 de agosto de 2025 a las 09:00 -
  • Brand Studio
Pronaders siembra futuro con comedores infantiles

Son más de 140 alumnos los beneficiados en el recién inaugurado comedor en el occidente del país.
San Pedro Sula, Honduras.

Como parte de la revolución alimentaria, de la política nacional que busca asegurar el derecho a la alimentación de la niñez escolar, el Gobierno de Honduras bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro y a través de Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders), han inaugurado el segundo comedor infantil integral en el Robledal, Santa Bárbara. Esta es una acción concreta que involucra a la población local con la alimentación estudiantil, apoyando a las familias productoras de la zona y garantizando que los niños tengan acceso a comidas saludables y suficientes.

Ya son dos los comedores infantiles integrales que entrega Pronaders a la población hondureña. Todo como parte de un plan progresivo que busca ampliar la cobertura nacional y garantizar que más niños tengan acceso a este beneficio. “El objetivo principal es garantizar a los 142 niños y niñas de la comunidad de el Robledal, un espacio digno donde reciben alimentación nutritiva y balanceada que contribuya a su salud y desarrollo integral”, explica el director de Pronaders, Diego Umanzor.

Además, de buscar reducir la deserción escolar y mejorar el rendimiento académico, convirtiendo el comedor en un apoyo fundamental para la educación y el bienestar de la niñez. El presupuesto invertido de más de 2. 3 millones de lempiras en el comedor integral infantil incluye infraestructura de área de comedor, cocina y módulo de baños. Esto incluye desde mobiliario como la mesa de trabajo, estufa, freezer, utensilios de cocina, sistema de agua potable, tanque, fosa séptica y sistema eléctrico.

Las amplias instalaciones en el comedor integral escolar en El Robledal, cuenta con todo el mobiliario para atender a los niños.

Las amplias instalaciones en el comedor integral escolar en El Robledal, cuenta con todo el mobiliario para atender a los niños.

Alimentos nutritivos y sostenibles

En cuánto al manejo de la alimentación y sostenibilidad del comedor, se apoyará con la participación de la comunidad. “Los estudiantes recibirán tanto ración fresca, que incluye alimentos preparados diariamente como granos básicos, lácteos, frutas, verduras y proteínas, como también ración seca, consistente en granos básicos y productos de almacenamiento prolongado que complementan la dieta. La combinación de ambas asegura variedad, calidad nutricional y continuidad en la alimentación escolar” nos comenta el director de Pronaders.

La preparación de las meriendas estará a cargo de personal escolar, con el apoyo voluntario de los padres de familia. Además, se aprovechará la producción del huerto escolar, como fuente complementaria de verduras y hortalizas frescas. Así se reduce la dependencia externa y se fomenta la educación alimentaria y agrícola en los propios estudiantes. Asimismo, ellos contarán con alimentación nutritiva que les permitirá tener más energía y concentración, y por ende mejor rendimiento académico y permanencia sostenida en el sistema educativo.

Con los comedores infantiles se espera una mejora en la asistencia diaria de los niños, reducción del ausentismo y mayor motivación para ir a clases.

Con los comedores infantiles se espera una mejora en la asistencia diaria de los niños, reducción del ausentismo y mayor motivación para ir a clases.

“Sí, la comunidad tiene un rol fundamental. Los padres de familia participan en la preparación de alimentos, el control de insumos y por medio de los comités de huertos escolares se espera tener un acercamiento profundo. Esto no solo fortalece la corresponsabilidad, sino que también asegura que el comedor sea un esfuerzo compartido que beneficia a todos y se mantenga en el tiempo” afirma el director de Pronaders.

Hasta la fecha, el Gobierno de Honduras a través de Pronaders, ha inaugurado dos comedores infantiles integrales, como parte de un plan progresivo que busca ampliar la cobertura nacional y garantizar que más niños tengan acceso a este beneficio. De parte del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible, se espera finalizar e inaugurar las siguientes obras como el comedor infantil integral en la comunidad de Plan del Rancho, municipio de Sinuapa, departamento de Ocotepeque, así como en la comunidad de la Ceibita, municipio de Atima en el departamento de Santa Bárbara.

Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

