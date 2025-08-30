Interconector del Segundo Anillo que conecta al sector Los Cármenes avanza en un 50% y beneficiará a más de 40 mil conductores

San Pedro Sula, Honduras.

A seis meses del inicio de las obras, SPS Siglo 21 informa un avance del 50% en la construcción del moderno interconector ubicado en la intersección entre el Segundo Anillo de Circunvalación y la carretera hacia los sectores Los Cármenes y El Ocotillo. Es importante destacar que esta solución vial está concebida para mejorar la movilidad, reducir la congestión y brindar mayor seguridad a los conductores.

Avances a la fecha

Melina Martínez, gerente de Proyectos de SPS Siglo 21, durante un recorrido por la obra de infraestructura, detalló que el proyecto registra un progreso superior al cronograma establecido, con las siguientes obras ya ejecutadas:

1. Limpieza y terracería del área disponible aguas abajo del río Bermejo.

2. Construcción de 187 metros lineales de colectores de aguas lluvias.

3. Ejecución de muros armados de salida del túnel.

4. Construcción de muros ciclópeos, incluidos los que protegen la rampa más próxima al río.

5. Desarrollo de la rampa de acceso hacia el sector Los Cármenes, aguas abajo del río Bermejo.

6. Finalización del túnel.

7. Inicio de la construcción de los muros de aproximación al túnel. Cabe destacar que el pasado jueves 21 de agosto, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reubicó las estructuras de la Enee que obstaculizaban el área destinada a estas obras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Una inversión para transformar

El proyecto contempla cuatro rampas con longitud total de 1.93 kilómetros, un túnel con sección transversal de 6.10 x 5.30 metros, iluminación y señalización vial.

La solución vial busca descongestionar el tráfico en una de las entradas más transitadas de San Pedro Sula, beneficiando a más de 40 mil conductores diarios residentes de comunidades como Villa Angelino, Villas El Paraíso, Villas Valencia, Granada #2, Altos de Valencia, Girona, Paseo Las Fuentes, Villa Cataluña, Villa Madero, Villa Alameda, San Martín, El Ocotillo, COSMUL, La Magnolia, El Porvenir y El Carmen, entre otras zonas aledañas.

Trabajando en beneficio de la ciudad

Este esfuerzo se suma al portafolio de obras ya concluidas por SPS Siglo 21 en la ciudad, como el puente de Jucutuma, la ampliación del puente Bermejo, retornos estratégicos en El Roble, Tara, Colvisula y el paso peatonal en Fesitranh.

“Hemos construido en toda la ciudad obras para reducir la congestión vehicular, pero siempre nos quedan bastantes por hacer. San Pedro Sula es un polo de desarrollo muy fuerte para Honduras”, recordó Martínez.

Compromiso con los sampedranos

De acuerdo con la gerente de Proyectos, SPS Siglo 21 trabaja para entregar la obra en el menor tiempo posible. “Estamos 100% comprometidos para terminar esta obra en tiempo y forma. Hemos trabajado día y noche, fines de semana, y posiblemente, si las autoridades nos entregan el área disponible, estaríamos finalizándola este año”, afirmó.

Cronograma de continuidad

1. Pavimentación de la vía de entrada hacia Los Cármenes sobre el túnel, una vez que la los superior alcance su resistencia.

2. Construcción de los muros de contención de aproximación al túnel.

3. Desarrollo de la vía de salida al Segundo Anillo, sobre el túnel, tras la finalización del muro de contención del lado izquierdo.

4. Ejecución del carril de acceso al túnel, al concluir ambos muros de contención.

5. Construcción de la “oreja” pendiente aguas arriba del puente, lo que permitirá habilitar el interconector.

6. Instalación de iluminación, señalización y engramado.

Más que movilidad