Cursos en línea fortalecen empleabilidad de migrantes hondureños

Más de 22,300 compatriotas se han inscrito en las capacitaciones en línea que el Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), en alianza con la Cancillería, ofrece a los hondureños en el extranjero desde 2024.
Este logro es resultado de la participación de Honduras en la Feria de Servicios para la Diáspora, como parte de los Consulados Móviles, realizada ese mismo año en varias ciudades de Estados Unidos y España.
Carlos Suazo, director ejecutivo del Infop, informó que los cursos disponibles para la comunidad hondureña en el exterior incluyen inglés en nivel básico, intermedio y avanzado, así como programas tecnológicos en alianza con Oracle, Cisco y HP.
Suazo explicó que estas acciones formativas fueron seleccionadas por su rápido y fácil acceso, además de ofrecer modalidades síncronas y asíncronas que se adaptan al tiempo del participante.
“El uso de la plataforma de e-learning del Infop es muy intuitivo, incluso para aquellas personas que no tienen un amplio conocimiento informático”, señaló.
El director anunció que próximamente se incorporarán capacitaciones en emprendimiento y creación de empresas, manipulación segura de alimentos, cocina, servicios domésticos y cuidados geriátricos, entre otros. “Estos cursos han sido solicitados en nuestras redes sociales y en la feria de servicios de 2024”, amplió.
Impacto
El funcionario destacó que estas capacitaciones en línea fortalecen la empleabilidad y competitividad de los migrantes al adquirir o reforzar nuevas habilidades.
Mediante estas capacitaciones, los compatriotas desarrollan competencias en informática, digitalización, idiomas y comercio. Al concluir el curso, recibirán una certificación que avala el programa y las horas de estudio.
“Con esta formación en línea se desarrollan o fortalecen emprendimientos, se amplían redes de contacto para intercambiar experiencias y se genera un sentido de pertenencia y apoyo psicosocial que reduce la sensación de aislamiento”, señaló Suazo.
Añadió que un nivel de formación óptimo permite al migrante hondureño acceder a mejores empleos. “Las habilidades que exige el país donde residen son más demandantes, lo que les ayuda a salir de la economía informal o de trabajos precarios y acceder a empleos mejor remunerados y estables”, resaltó.
Inscripción
Para inscribirse a los cursos en línea de Infop, los interesados deben ingresar a los sitios inscripciones.infop.hn o inscripcion.infop.hn, seleccionar la categoría y curso de interés, y completar el formulario con sus datos personales.
Después de registrarse, podrán descargar su ficha de inscripción y esperar el inicio de las clases.
Los requisitos son: ser hondureño, tener más de 15 años y contar con partida de nacimiento o número de DNI vigente.
“Todos nuestros cursos son completamente gratuitos, lo que permite acceder a educación de calidad sin costo alguno. Además, se pueden inscribir hasta en tres cursos”, destacó Suazo.
Con base en experiencias anteriores, el director prevé que este año podrían inscribirse entre 25,000 y 30,000 compatriotas en las capacitaciones en línea. “Al abrir nuevas oportunidades, podemos esperar superar esta meta entre un 25% y 30%”, concluyó.