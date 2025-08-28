Cursos en línea fortalecen empleabilidad de migrantes hondureños

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 22,300 compatriotas se han inscrito en las capacitaciones en línea que el Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), en alianza con la Cancillería, ofrece a los hondureños en el extranjero desde 2024.

Este logro es resultado de la participación de Honduras en la Feria de Servicios para la Diáspora, como parte de los Consulados Móviles, realizada ese mismo año en varias ciudades de Estados Unidos y España.

Carlos Suazo, director ejecutivo del Infop, informó que los cursos disponibles para la comunidad hondureña en el exterior incluyen inglés en nivel básico, intermedio y avanzado, así como programas tecnológicos en alianza con Oracle, Cisco y HP.

Suazo explicó que estas acciones formativas fueron seleccionadas por su rápido y fácil acceso, además de ofrecer modalidades síncronas y asíncronas que se adaptan al tiempo del participante.

“El uso de la plataforma de e-learning del Infop es muy intuitivo, incluso para aquellas personas que no tienen un amplio conocimiento informático”, señaló.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El director anunció que próximamente se incorporarán capacitaciones en emprendimiento y creación de empresas, manipulación segura de alimentos, cocina, servicios domésticos y cuidados geriátricos, entre otros. “Estos cursos han sido solicitados en nuestras redes sociales y en la feria de servicios de 2024”, amplió.