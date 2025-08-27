  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Ficohsa premia a sus clientes que apuestan por el ahorro con sorteos mensuales de vehículos

Con Banco Ficohsa, ahorrar tiene premio. Conoce los detalles de la promoción: “Deposita, Suma y Arranca” y descubre cómo tus ahorros pueden acercarte a grandes metas y premios

  • 27 de agosto de 2025 a las 06:00 -
  • Brand Studio
Ficohsa premia a sus clientes que apuestan por el ahorro con sorteos mensuales de vehículos

Ejecutivos de Banco Ficohsa durante el lanzamiento de la iniciativa que busca fortalecer la cultura de ahorro en el país, brindando a las familias seguridad financiera y nuevas oportunidades.

 Fotos: Marvin Salgado
Tegucigalpa, Honduras.

Ahorrar es sembrar oportunidades para el futuro. Con esa premisa, Banco Ficohsa presentó la promoción “Deposita, Suma y Arranca”, una iniciativa vigente hasta diciembre de este año que busca motivar a los hondureños a fortalecer su cultura de ahorro con la posibilidad de ganar atractivos premios.

La propuesta es sencilla: por cada L500 depositados e incrementos en una cuenta de ahorro Ficohsa, los clientes acumulan para participar en los sorteos mensuales. En total se entregarán seis vehículos Jetour X1 Dashing AT 4X2 1.6 Turbo, premiando a un ganador cada mes.

Además de los depósitos regulares, los clientes podrán sumar oportunidades al abrir una nueva cuenta de ahorro, incrementar saldos en cuentas activas o recibir sus remesas directamente en Ficohsa.

Rodrigo Membreño, primer vicepresidente Banca de Consumo de Ficohsa.

Rodrigo Membreño, primer vicepresidente Banca de Consumo de Ficohsa.

Más allá de un premio: un impulso al ahorro

En un contexto donde muchas familias hondureñas buscan mayor estabilidad financiera, iniciativas como esta cobran relevancia. El hábito del ahorro no solo representa seguridad para afrontar imprevistos, sino también la posibilidad de alcanzar metas a mediano y largo plazo, desde la educación de los hijos hasta la compra de una vivienda o el inicio de un emprendimiento.

Al respecto, Rodrigo Membreño, primer vicepresidente Banca de Consumo de Ficohsa expresó, “Con esta campaña buscamos reconocer la confianza que los hondureños depositan en nosotros día a día. Pero más allá del premio, nuestro verdadero objetivo es incentivar la importancia de ahorrar".

Membreño además agregó, "El ahorro es una herramienta poderosa que brinda tranquilidad, abre puertas y permite que las familias se preparen mejor para el futuro. Queremos que cada cliente sienta que su esfuerzo tiene valor y que en Ficohsa siempre encontrará un aliado para alcanzar sus metas”.

Banco Ficohsa lanza la promoción “Deposita, Suma y Arranca” para incentivar el hábito del ahorro entre los hondureños.

Banco Ficohsa lanza la promoción “Deposita, Suma y Arranca” para incentivar el hábito del ahorro entre los hondureños.

La promoción se desarrollará a nivel nacional y, más allá de los premios, refleja el interés de la institución por fortalecer la relación de confianza con sus clientes. A través de beneficios tangibles y propuestas innovadoras, Ficohsa busca acompañar a los hondureños no solo en la gestión de sus finanzas, sino también en la construcción de proyectos de vida más sólidos.

Quienes deseen participar pueden acercarse a cualquiera de las agencias de Banco Ficohsa en todo el país o consultar las bases en https://www.ficohsa.hn/banca-personas/promociones/ahorra-mas-sorteo-carro

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias