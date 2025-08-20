Honduras certificado como un proveedor confiable de camarones

San Pedro Sula, Honduras.

La apertura del mercado surcoreano para el camarón congelado y otras especies hondureñas representa un avance estratégico para la diversificación de exportaciones del país. Corea del Sur, con un elevado poder adquisitivo y exigentes estándares de calidad, se convierte en un destino clave para los productos nacionales, ampliando la presencia hondureña en la región asiática y generando oportunidades de crecimiento económico y comercial.

Un sello de confianza internacional

Gracias a la información compartida por la Secretaría de Desarrollo Económico y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en la actualidad se conoce que el éxito de esta apertura se basó en el cumplimiento riguroso de estándares sanitarios exigidos por el Servicio Nacional de Gestión de la Calidad de Productos Pesqueros (NFQS). Fue así como, Honduras demostró contar con sistemas de vigilancia epidemiológica, control sanitario, diagnóstico de laboratorio y trazabilidad acuícola de vanguardia, garantizando que cada embarque cumpla con los requisitos coreanos. Esta certificación refuerza la reputación del país como proveedor confiable de productos de alta calidad.

Gestión diplomática y coordinación técnica

Es de destacar que la visita oficial del ministro Fredis Cerrato a Corea en noviembre de 2024 fue determinante para agilizar la negociación bilateral con NFQS.

Esta acción permitió establecer canales directos entre Senasa y el organismo coreano, consolidando la admisibilidad sanitaria del camarón y facilitando la creación de certificados zoosanitarios aprobados tras un proceso de consulta pública. La coordinación entre las autoridades técnicas y diplomáticas demuestra la efectividad del trabajo conjunto en la internacionalización del sector agroalimentario.

Comercio sostenible

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, informaron que, el protocolo aprobado autoriza la exportación de anfibios hondureños bajo criterios de interés comercial y sostenibilidad, respetando la legislación nacional y compromisos internacionales como la Convención CITES.

Este paso garantiza un comercio ordenado y legal, ofreciendo al mercado coreano animales vivos, principalmente con fines de mascotas, fortaleciendo así la diversificación de la oferta exportable hondureña.

Impacto económico y oportunidades

El acceso al mercado surcoreano genera beneficios inmediatos para los productores de camarón, incrementando exportaciones y mejorando oportunidades de negocio. A mediano plazo, la exportación de otras especies permitirá intercambios comerciales adicionales, dinamizando la economía local y ofreciendo alternativas de ingreso a pequeños y medianos productores. Esta apertura respalda la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico de diversificar destinos de exportación y elevar los estándares de producción nacional. Ingresar a un mercado exigente como Corea fortalece la competitividad de Honduras, incrementa la presencia comercial internacional y promueve la implementación de buenas prácticas productivas.

Trazabilidad y estándares continuos