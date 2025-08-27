Enee realiza inversión histórica de nuevos transformadores

San Pedro Sula, Honduras.

El Gobierno de Honduras, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), está desarrollando un ambicioso plan de ampliación y modernización de la red de transformación a nivel nacional. La iniciativa contempla la instalación de 20 transformadores de entre 30 y 50 MVA, que fortalecerán la capacidad del Sistema Interconectado Nacional y beneficiarán a más de 2 millones de familias hondureñas. “Gracias a este plan para modernizar el subsector eléctrico, con la instalación de estos transformadores, fortaleceremos la capacidad de transformación y se mejorará el suministro eléctrico, atendiendo la creciente demanda y asegurando un futuro energético sostenible y confiable para los hondureños", explicó Erick Tejada, ministro gerente de la Enee.

Capacidad y ubicación estratégica

De esta forma, se ha planificado que los transformadores se instalarán en 20 subestaciones y de las que 13 ya están en ejecución, ubicadas en departamentos estratégicos como Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Choluteca, La Paz, Atlántida, Santa Bárbara, Copán, Olancho y El Paraíso.

Según Tejada, la selección responde a factores como el crecimiento poblacional, la urbanización acelerada, el desarrollo industrial y las vulnerabilidades ante olas de calor. Durante 2024 se entregaron ampliaciones en subestaciones clave de Tegucigalpa y San Pedro Sula (Miraflores, Laínez y Bellavista), con 50 MVA adicionales cada una y más de 250,000 familias beneficiadas por proyecto.

Para 2025 se contempla la puesta en marcha de nuevas instalaciones, entre ellas:

• San Pedro Sula Sur con 350 MVA adicionales.

• Choloma y Santa Marta (La Lima) con 50 MVA cada una.

• El Progreso, con 30 MVA adicionales.

• Nuevas subestaciones como El Centro, La Victoria y La Paz, que sumarán entre 100 y 200 MVA en capacidad instalada.

Inversión histórica y transparencia

Cabe señalar que, el plan forma parte de una inversión histórica en el sector eléctrico, que supera los 23 mil millones de lempiras en proyectos de generación, transmisión y distribución. Solo la adquisición de los nuevos transformadores supera los 980 millones de lempiras, financiados con recursos estatales, préstamos externos y convenios internacionales, informaron autoridades de la Enee. "El máximo referente de compra es la empresa China Energy, especializada en ingeniería y construcción de proyectos energéticos. Todo el proceso se realiza mediante licitaciones públicas, con los más altos estándares de transparencia", detalló Tejada.

Impacto directo en la población

La instalación de estos equipos traerá consigo una mejor distribución de la energía, reducción de apagones, mayor estabilidad de tensión y disminución de pérdidas técnicas. “Lo que buscamos es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todas y todos los hondureños, priorizando también el desarrollo productivo y económico”, afirmó el ministro, al destacar que la medida está alineada con el Plan Estratégico Institucional 2024–2028 y el Plan Indicativo de Expansión de la Generación 2024–2033 impulsados por la presidenta Xiomara Castro.

Mantenimiento y sostenibilidad