San Pedro Sula, Honduras. Platino Motors presentó en Honduras la nueva Sinotruk Bolden S6, una propuesta que busca cambiar la manera de entender los vehículos de trabajo bajo un concepto contundente: el camión hecho pickup. El evento se realizó en la agencia Sinotruk, ubicada en el bulevar del Sur de San Pedro Sula, con la participación de clientes, ejecutivos de Platino Motors y Sinotruk, así como directivos y jugadores del Club Deportivo Marathón y representantes de medios de comunicación.

William Hall, vicepresidente de Grupo Platino, destacó el lanzamiento de un nuevo pickup con una alta relación precio-calidad, posicionado como un aliado clave tanto para empresas como para clientes individuales que priorizan la “calidad, respaldo y soporte”. El ejecutivo subrayó que los principales diferenciadores de este nuevo pickup son la tecnología alemana y el respaldo de Platino Motors, empresa con 35 años de trayectoria y presencia en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Además, la compañía dispone de talleres y repuestos en toda la región.

El vicepresidente señaló que, como evidencia de confiabilidad y rendimiento, la marca Sinotruk ya es la preferida de empresas establecidas en el país, en sectores como el café, la construcción, la logística y la minería. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hall invitó a los hondureños a visitar las agencias de Sinotruk en San Pedro Sula y Tegucigalpa para realizar una prueba de manejo y aprovechar las condiciones preferenciales para las primeras 40 unidades compradas.

El gran aliado de las empresas

La llegada de la Bolden S6 representa una nueva alternativa para quienes necesitan más que un vehículo para movilizarse: una herramienta de trabajo capaz de responder a las exigencias del día a día, desde las actividades empresariales y comerciales hasta las jornadas en terrenos difíciles. Su propuesta está respaldada por especificaciones que destacan en su categoría: motor 2.0L turbodiésel, 420 Nm de torque, tracción 4x4 con selector de terreno y una capacidad de carga útil de una tonelada. Son características pensadas para quienes necesitan potencia, resistencia y capacidad de respuesta en diferentes condiciones de trabajo. Pero la fuerza no es lo único que define a esta nueva pickup. La Bolden S6 incorpora tecnología y equipamiento orientados a ofrecer una experiencia más completa, entre ellos, pantalla multimedia HD táctil, encendido por botón, acceso inteligente sin llave, control electrónico de estabilidad (ESP), airbags y asistente de pendientes.

Henry Sauceda, gerente de Ventas de Sinotruk, indicó que el pickup está posicionado como un vehículo orientado al trabajo y al uso comercial, dirigido a emprendedores y empresas que requieren capacidad de carga y durabilidad. En cuanto al servicio de posventa, Sauceda indicó que la empresa cuenta con talleres certificados en San Pedro Sula y Tegucigalpa, así como con existencias de repuestos. Adicionalmente, ofrece talleres móviles como un valor agregado para el mantenimiento de los vehículos.

Una trayectoria que respalda una nueva apuesta

Aunque su llegada al segmento de pickups representa una novedad para el mercado hondureño, Sinotruk cuenta con más de 60 años de experiencia en la fabricación de camiones pesados, trayectoria que constituye la base de su propuesta. En Honduras, la marca llega de la mano de Grupo Platino, empresa con más de 30 años de trayectoria y presencia regional en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Esta alianza representa un componente fundamental de la propuesta de valor de la Bolden S6: además del vehículo, los clientes contarán con salas de venta, talleres especializados, repuestos genuinos y soporte técnico, elementos que buscan garantizar acompañamiento y confianza más allá de la compra.

Más que una pickup, una herramienta para avanzar