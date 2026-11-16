San Pedro Sula, Honduras.

San Pedro Sula fue sede de la ceremonia en la que Elektra y Banco Azteca, dos de las empresas de Grupo Salinas en Honduras, recibieron por tercer año consecutivo el Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse).

El reconocimiento distingue a las organizaciones que mantienen una gestión basada en la ética, la sostenibilidad, la inclusión y la generación de oportunidades. En este caso, también valora las acciones que el grupo impulsa en favor de sus colaboradores y de las comunidades donde opera.

Lito Castillo, director País de Grupo Salinas recibió las distinciones en representación de ambas empresas. Al hacerlo, destacó que la renovación del sello llega con "humildad" y "alegría", y agradeció a Fundahrse por extender el reconocimiento por tercer año.

La responsabilidad social, parte del modelo de negocio

Para el directivo, el sello es una muestra del compromiso que el grupo mantiene con los territorios en los que trabaja. Castillo explicó que Grupo Salinas parte de una premisa clara: si a la empresa le va bien, es porque cuida y se ocupa del bienestar de las comunidades que la rodean.

Esa visión, añadió, se traduce en acciones en educación financiera, medio ambiente y oportunidades para las personas. "Para nosotros esta no es responsabilidad social, esta es la forma en que hacemos el negocio", afirmó, y subrayó que la meta es compartir bienestar y llevar prosperidad incluyente a todos los hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El mensaje fue reiterado durante el acto: la responsabilidad social no se concibe como una actividad aislada, sino como una parte esencial de la manera de hacer negocios, donde el crecimiento de las empresas va acompañado del bienestar de las familias a las que sirven.

Resultados concretos

La estrategia se articula a través de Banco Azteca, Elektra, Italika y TV Azteca Honduras, junto con Fundación Azteca Honduras, su brazo social. Durante 2025, sus iniciativas arrojaron cifras que dan una idea de su alcance.

La Gira Vive, desarrollada en alianza con instituciones nacionales e internacionales, llegó a más de 18,565 personas con mensajes de prevención sobre adicciones, migración irregular, ciberdelitos, explotación sexual y trata de personas. En formación técnica, la iniciativa Honduras es tu Tierra, Quédate, impulsada por Italika, Banco Azteca y World Vision en Tegucigalpa y San Pedro Sula, certificó a 60 jóvenes en competencias técnicas y financieras, con el objetivo de ofrecer alternativas a la migración irregular.

En el ámbito ambiental, 586 niñas, niños y jóvenes de 15 departamentos participaron en Que Viva Nuestro Lago de Yojoa, un programa que fomenta la conciencia sobre la protección de los recursos hídricos. A ello se sumaron más de 150 colaboradores voluntarios que participaron en jornadas de limpieza y reforestación de Limpiemos Nuestra Honduras. En el terreno financiero, Aprende y Crece, el programa de educación financiera de Banco Azteca, ofrece conocimientos y herramientas para que niñas, niños, jóvenes y familias tomen mejores decisiones con su dinero.

Bienestar interno, ética y transparencia

El compromiso también se refleja puertas adentro. En 2025, 1,182 colaboradores fueron capacitados mediante el programa Cero Tolerancia al Acoso Sexual, con el que el grupo busca fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto y la equidad. Se desarrollaron además jornadas de salud preventiva, iniciativas de liderazgo femenino y programas de acompañamiento para colaboradores y sus familias.

A través del programa solidario Hoy por Ti, se destinaron más de 61 mil lempiras para apoyar a colaboradores en situaciones de necesidad.

En materia de integridad, Fundación Azteca Honduras se convirtió en la primera fundación del país certificada bajo la norma internacional ISO 37001:2016, Sistema de Gestión Antisoborno, un hito que refuerza su compromiso con las buenas prácticas y la transparencia.

Una trayectoria que mira hacia adelante