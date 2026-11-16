Sello Fundahrse: Credidemo es reconocida por su apoyo a microempresas

San Pedro Sula, Honduras. Por su compromiso social y ambiental, Credidemo recibió por segundo año consecutivo el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR). De esta forma, Credidemo se suma a las 91 organizaciones, 89 empresas y dos gremios, que recibieron este reconocimiento el pasado viernes 12 de noviembre en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), donde se reunieron representantes del sector empresarial hondureño. Jonathan Schacher, presidente de Credidemo, expresó: “Creemos que el crecimiento empresarial debe ir de la mano con el compromiso hacia las personas, el medioambiente y las comunidades donde operamos. Estamos comprometidos a continuar impulsando estas buenas prácticas”. Por su parte, Anderlín Martínez, jefa de Recursos Humanos, destacó el significado de este reconocimiento como un logro colectivo que refleja el compromiso de la organización con las causas sociales y ambientales. “Para nosotros es un orgullo poder aportar un granito de arena que al final sostiene nuestro mundo y cuida nuestro ambiente”, destacó Martínez, quien también resaltó el compromiso de la Junta Directiva de la empresa con estas causas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Apoyo a microempresas

El financiamiento a microempresas es la principal iniciativa que contribuyó a obtener el reconocimiento. Martínez indicó que, mediante sus servicios de financiamiento, Credidemo facilita la creación de empleos y el sustento de las familias. La ejecutiva señaló que el apoyo a estas empresas tiene un efecto multiplicador, pues cada vez “son más familias que se suman a recibir ese ingreso económico”. Asimismo, anunció que la empresa planea establecer alianzas con otras organizaciones para fortalecer su compromiso social en los próximos años. Martínez considera que la colaboración empresarial es un mecanismo para ampliar iniciativas existentes o desarrollar nuevas propuestas.

Alianzas comerciales

“Uno de los compromisos es unirnos con otras empresas o hacer alianzas para que podamos fortalecer ya sea una iniciativa que ellos ya crearon o nosotros crear iniciativas con el esfuerzo de otras instituciones”, agregó. Credidemo impulsa el desarrollo económico local mediante alianzas comerciales inclusivas. Además, fortalece la resiliencia de las mipymes y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relacionados con el fin de la pobreza, el trabajo decente y el crecimiento económico, y las alianzas para lograr los objetivos. En cuanto al fin de la pobreza (ODS 1), el programa contribuye a mejorar los ingresos y la estabilidad económica de las mipymes mediante el suministro de inventario en consignación y el apoyo operativo. Estas acciones buscan reducir las barreras de acceso al capital de trabajo y fortalecer la capacidad de generación de ingresos de los emprendedores y sus familias. Respecto al trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), más allá de la comercialización de motocicletas, Credidemo busca impulsar el crecimiento económico inclusivo mediante un modelo de negocio que fortalece el emprendimiento, promueve el desarrollo de las mipymes y genera oportunidades de empleo.