San Pedro Sula, Honduras. Grupo WCS Soluciones abre espacio para compartir experiencias empresariales y destacar cómo los sistemas de gestión de calidad pueden fortalecer los procesos, la competitividad y las oportunidades de expansión de las empresas hondureñas. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la calidad dejó de ser únicamente un requisito de producción para convertirse en un factor estratégico de crecimiento, confianza y acceso a nuevos mercados. Bajo esa visión, Grupo WCS Soluciones, a través de su empresa Cemplus, realizó el primer foro empresarial “Hablemos de Calidad”, un espacio orientado a compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas sobre la implementación de sistemas de gestión de calidad.

El punto de encuentro fue el salón Napoleón IV, del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, el pasado jueves 19 de noviembre, dicha iniciativa reunió a representantes empresariales, clientes, gremios profesionales y especialistas, con la participación de compañías como Nana Banana, Especias Don Julio e Icontec, quienes abordaron desde sus experiencias el papel que desempeñan estos sistemas en el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones. Alex Villeda, gerente propietario de Grupo WCS Soluciones, explicó que el propósito del encuentro es acercar a otras empresas los aprendizajes obtenidos a través de la implementación de estos procesos, que no solo contribuyen a mejorar la operación interna, sino que también permiten ampliar las oportunidades comerciales.

“El objetivo es traer nuestras experiencias a nuestros clientes de cómo los sistemas de gestión de calidad pueden transformar las empresas, cómo a través de los sistemas de calidad pueden llevar sus servicios o sus productos a otros mercados que antes no podían alcanzar”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Experiencias

El foro fue concebido durante casi un año de planificación y, ante el interés de los participantes, pasó de una convocatoria estimada de 150 personas a más de 300 asistentes, reflejando el interés de distintos sectores por conocer herramientas que contribuyan a mejorar sus procesos.

La agenda incluyó experiencias de empresas de diferentes rubros, entre ellas Nana Banana y Especias Don Julio, seleccionadas por sus procesos de innovación y desarrollo comercial, así como la participación de Icontec, entidad especializada en normalización, certificación y evaluación de la calidad. La jornada también contempló el análisis de los riesgos de operar sin sistemas de gestión, los beneficios que estos aportan a las organizaciones y sus clientes, así como los cambios culturales que implica adoptar estándares de calidad de manera sostenida. Para Villeda, la implementación de estos sistemas requiere compromiso desde la dirección hasta cada integrante de la organización, debido a que su aplicación transforma la forma de trabajar, tomar decisiones y atender las necesidades de los clientes.

Compromiso

Desde 2008, Cemplus desarrolla en San Pedro Sula productos especializados para la construcción, entre ellos adhesivos, epóxicos, impermeabilizantes, sellos de juntas, reparadores cementicios y aditivos, orientados a facilitar los procesos constructivos y aportar soluciones en diferentes etapas de las obras. La compañía cuenta con procesos de producción bajo la certificación ISO 9001:2015, un estándar internacional de gestión de calidad que, según explicó Villeda, ha contribuido a fortalecer sus operaciones y facilitar su participación en mercados internacionales.

“Nuestro compromiso principal es con nuestros clientes, no solamente llevar productos de alta calidad, sino servicios de alta calidad”, afirmó, al destacar la importancia de atender las no conformidades de manera organizada y sistemática para procurar la satisfacción de quienes utilizan sus productos. El gerente también enfatizó que obtener una certificación no representa el cierre de un proceso, sino el inicio de un trabajo permanente que demanda recursos, capacitación y seguimiento para mantener los estándares establecidos.