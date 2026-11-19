Danlí, Honduras. Como parte de su estrategia de expansión y crecimiento en Honduras, Didemo Honda y Motocentro anunciaron la apertura de Motocentro Danlí, la novena tienda de esta cadena a nivel nacional, con la que buscan acercar la motocicleta número uno del mundo a más hondureños.
En esta nueva sucursal, los clientes podrán encontrar una amplia variedad de motocicletas Honda para diferentes necesidades y estilos de vida. La oferta incluye desde la Honda Navi, ideal para el trabajo y la movilidad diaria, hasta modelos deportivos como la XBlade y la CB190, así como motocicletas de doble propósito como las XR150 y XR190, con opciones que se adaptan a distintos tipos de conductores.
Además, los clientes podrán acceder a condiciones de compra al contado y al crédito, con alternativas de financiamiento que facilitan la adquisición de una motocicleta.
Jonathan Schacher, presidente de Didemo Honda, destacó la importancia de esta apertura para el crecimiento de la empresa y el desarrollo de la zona.
“En Didemo Honda seguimos apostando por el crecimiento de Honduras. Cada nueva tienda representa una oportunidad para acercarnos a nuestros clientes, generar empleo y contribuir al desarrollo económico de las comunidades”, expresó.
Schacher agregó que la apertura representa una oportunidad para ampliar la presencia de la empresa en la zona y generar nuevas fuentes de empleo.
“En Danlí y sus alrededores, no solamente ampliamos nuestra presencia, también generamos nuevas oportunidades laborales y facilitamos que más personas puedan adquirir una motocicleta, con opciones de contado y crédito que apoyan la economía de las familias hondureñas”.
Con esta apertura, Didemo Honda y Motocentro reafirman su compromiso de continuar expandiéndose a nivel nacional, impulsando la generación de empleo, dinamizando la economía y ofreciendo soluciones de movilidad con calidad, respaldo y confianza.
Motocentro Danlí está ubicado en calle principal, a 100 metros del Monumento a la Madre, frente a Ferretería Santa Fe.