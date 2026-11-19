Danlí, Honduras. Como parte de su estrategia de expansión y crecimiento en Honduras, Didemo Honda y Motocentro anunciaron la apertura de Motocentro Danlí, la novena tienda de esta cadena a nivel nacional, con la que buscan acercar la motocicleta número uno del mundo a más hondureños.

En esta nueva sucursal, los clientes podrán encontrar una amplia variedad de motocicletas Honda para diferentes necesidades y estilos de vida. La oferta incluye desde la Honda Navi, ideal para el trabajo y la movilidad diaria, hasta modelos deportivos como la XBlade y la CB190, así como motocicletas de doble propósito como las XR150 y XR190, con opciones que se adaptan a distintos tipos de conductores.

Además, los clientes podrán acceder a condiciones de compra al contado y al crédito, con alternativas de financiamiento que facilitan la adquisición de una motocicleta.