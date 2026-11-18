San Pedro Sula, Honduras. Contar con un piso de concreto, una pila adecuada o mejores condiciones de saneamiento puede representar un cambio significativo en la vida cotidiana de una familia. Detrás de estas mejoras existen oportunidades para fortalecer la salud, la seguridad y el bienestar de quienes habitan una vivienda. Con esa visión, Cementos del Norte S.A. (Cenosa), a través de su marca Cementos Bijao, anunció la donación de 500 bolsas de cemento a Hábitat para la Humanidad Honduras, como parte de la campaña “Bolsa a Bolsa, construimos hogares”. La contribución busca respaldar las intervenciones habitacionales que impulsa la organización en diferentes comunidades del país, mediante la construcción de pisos de concreto, pilas y soluciones de saneamiento para familias que enfrentan condiciones de vivienda precarias.

Para Cementos Bijao, esta participación representa la continuidad de una estrategia de responsabilidad social empresarial basada en la colaboración con organizaciones que trabajan por el desarrollo comunitario. Asimismo, refleja la importancia de sumar capacidades entre el sector privado y las instituciones sociales para generar soluciones que respondan a necesidades concretas de la población.

Alianzas que transforman

Durante el anuncio, Diana Vázquez, jefe de Responsabilidad Social Empresarial de Cementos del Norte S.A., destacó la importancia de respaldar iniciativas que contribuyan directamente al bienestar de las familias hondureñas.

“Estamos muy contentos aquí en conjunto con Hábitat, apoyando la iniciativa del proyecto Bolsa a Bolsa, un proyecto que va a venir a beneficiar a muchas familias hondureñas en la construcción de pisos, en la construcción de pilas”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La ejecutiva explicó que la empresa mantiene una relación de trabajo con Hábitat para la Humanidad desde hace varios años, mediante alianzas que permiten coordinar esfuerzos y ampliar el alcance de los proyectos sociales. “Las alianzas están en los objetivos de desarrollo sostenible, son muy importantes porque eso nos permite unir esfuerzos en conjunto para lograr un objetivo de una manera más rápida”, señaló Vázquez. Cabe señalar que la campaña Bolsa a Bolsa busca movilizar la participación de empresas, colaboradores y ciudadanos para recaudar recursos equivalentes a 10,000 bolsas de cemento. Los aportes permitirán financiar soluciones habitacionales concretas: cinco bolsas pueden contribuir a construir una pila, 12 a un módulo sanitario y 20 a un piso de concreto.

Resultados concretos

La donación de 500 bolsas de cemento también se suma a los esfuerzos que Cementos Bijao desarrolla desde 2022 mediante el proyecto Pisos S3, una iniciativa orientada a sustituir pisos de tierra por superficies de concreto en viviendas de familias vulnerables. De acuerdo con los datos proporcionados por la empresa, este programa ha permitido beneficiar a más de 700 familias y alcanzar más de 17,000 metros cuadrados de construcción, con una inversión en materiales superior a las 12,200 bolsas de cemento. Las intervenciones han llegado a 61 comunidades de los municipios de Puerto Cortés, Choloma y Potrerillos.

Estos resultados reflejan que las mejoras habitacionales no se limitan a la infraestructura de una vivienda. También representan una oportunidad para reducir condiciones que pueden afectar la salud y el bienestar de sus habitantes. Vázquez también reconoció el papel de los consumidores en la continuidad de estos programas sociales. “Agradecemos a nuestros clientes que compran la marca Bijao y eso nos permite a nosotros como empresa seguir proyectándonos de manera responsable”, manifestó. Finalmente, la representante de Cenosa hizo un llamado a otras empresas para que se incorporen a la iniciativa y contribuyan a ampliar su alcance. “Les invitamos a formar parte a las demás empresas que se unan a este importante proyecto de Hábitat Bolsa a Bolsa, ya que unidos podemos lograr esfuerzos, podemos lograr cambiar la vida de un niño, mejorar las condiciones de las familias hondureñas y está en nuestras manos el poderlo hacer”.