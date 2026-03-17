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Banco Atlántida promueve análisis financiero con el ciclo de conferencias “Perspectivas Económicas: Honduras 2026”

En el marco del 113 aniversario de Banco Atlántida, Tegucigalpa fue sede de un encuentro donde expertos como Guillermo Bueso, Andrés Oppenheimer y Sergio Recinos analizaron el futuro económico

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 07:30 -
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Banco Atlántida promueve análisis financiero con el ciclo de conferencias “Perspectivas Económicas: Honduras 2026”

El encuentro reunió a expertos nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades del panorama económico hondureño.

 Fotos: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de su 113 aniversario, Banco Atlántida realizó el Ciclo de Conferencias “Perspectivas Económicas: Honduras 2026”, un espacio de reflexión estratégica que reunió a representantes del sector financiero, empresarial, público y académico para analizar los desafíos y oportunidades que marcarán el rumbo económico del país.

Con esta iniciativa, Banco Atlántida reafirma su compromiso con la generación de conocimiento y el fortalecimiento del liderazgo económico.

Con esta iniciativa, Banco Atlántida reafirma su compromiso con la generación de conocimiento y el fortalecimiento del liderazgo económico.

El evento se desarrolló en Tegucigalpa y contó con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales, quienes ofrecieron conferencias magistrales orientadas a promover el análisis, el diálogo y la construcción de una visión compartida sobre el desarrollo económico de Honduras.

Ejecutivos, analistas y expertos participaron en las conferencias magistrales enfocadas en el desarrollo económico del país.

Ejecutivos, analistas y expertos participaron en las conferencias magistrales enfocadas en el desarrollo económico del país.

Exponentes de alto nivel

Entre los ponentes destacó Guillermo Bueso, presidente Ejecutivo de Banco Atlántida y del Consejo de Administración de Inversiones Atlántida (INVATLAN), considerado uno de los líderes financieros más influyentes de Centroamérica y referente en la transformación y expansión de la banca en la región.

A lo largo del evento, los participantes abordaron temas clave como la generación de empleo, reducción de la pobreza y fortalecimiento del clima de inversión en el país.

A lo largo del evento, los participantes abordaron temas clave como la generación de empleo, reducción de la pobreza y fortalecimiento del clima de inversión en el país.

También participó Andrés Oppenheimer, reconocido periodista, analista político y escritor, autor de múltiples libros best-seller sobre política, economía e innovación. Oppenheimer es columnista de The Miami Herald, medio en el que formó parte del equipo ganador del Premio Pulitzer, y conductor del programa televisivo Oppenheimer Presenta.

Guillermo Bueso compartió su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta Honduras en el actual contexto económico regional.

Guillermo Bueso compartió su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta Honduras en el actual contexto económico regional.

El ciclo de conferencias contó además con la participación de Sergio Recinos, máster en Política Económica con especialidad en economía internacional y relaciones internacionales, catedrático universitario, consultor económico y financiero, y expresidente del Banco de Guatemala.

  • Especialistas y líderes de diversos sectores compartieron perspectivas sobre el futuro económico de Honduras y la región.

    Especialistas y líderes de diversos sectores compartieron perspectivas sobre el futuro económico de Honduras y la región.
  • Invitados especiales y líderes de opinión participaron en la jornada de reflexión económica promovida por Banco Atlántida.

    Invitados especiales y líderes de opinión participaron en la jornada de reflexión económica promovida por Banco Atlántida.

Durante la jornada, los especialistas abordaron temas clave como el desarrollo productivo, la articulación público-privada, la reducción de la pobreza y las políticas económicas necesarias para impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo en Honduras.

El periodista y analista internacional Andrés Oppenheimer ofreció una conferencia magistral sobre tendencias económicas y desafíos globales para América Latina.

El periodista y analista internacional Andrés Oppenheimer ofreció una conferencia magistral sobre tendencias económicas y desafíos globales para América Latina.

Este encuentro fue concebido como una plataforma de alto nivel para el intercambio de ideas y perspectivas, contribuyendo al fortalecimiento del liderazgo económico y a la toma de decisiones estratégicas que impulsen el desarrollo del país.

  • La jornada académica se desarrolló en Tegucigalpa como parte de las actividades conmemorativas por el 113 aniversario de Banco Atlántida.

    La jornada académica se desarrolló en Tegucigalpa como parte de las actividades conmemorativas por el 113 aniversario de Banco Atlántida.
  • Los asistentes intercambiaron perspectivas y experiencias durante el ciclo de conferencias dedicado al análisis del entorno económico nacional y regional.

    Los asistentes intercambiaron perspectivas y experiencias durante el ciclo de conferencias dedicado al análisis del entorno económico nacional y regional.

Con iniciativas como este ciclo de conferencias, Banco Atlántida reafirma su compromiso con la generación de conocimiento, el diálogo constructivo y la promoción de espacios que contribuyan al progreso económico y social de Honduras, en el marco de una trayectoria de más de un siglo acompañando el desarrollo del país.

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