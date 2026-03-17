Banco Atlántida promueve análisis financiero con el ciclo de conferencias “Perspectivas Económicas: Honduras 2026”

Tegucigalpa, Honduras.

En el marco de su 113 aniversario, Banco Atlántida realizó el Ciclo de Conferencias “Perspectivas Económicas: Honduras 2026”, un espacio de reflexión estratégica que reunió a representantes del sector financiero, empresarial, público y académico para analizar los desafíos y oportunidades que marcarán el rumbo económico del país.

El evento se desarrolló en Tegucigalpa y contó con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales, quienes ofrecieron conferencias magistrales orientadas a promover el análisis, el diálogo y la construcción de una visión compartida sobre el desarrollo económico de Honduras.

Exponentes de alto nivel

Entre los ponentes destacó Guillermo Bueso, presidente Ejecutivo de Banco Atlántida y del Consejo de Administración de Inversiones Atlántida (INVATLAN), considerado uno de los líderes financieros más influyentes de Centroamérica y referente en la transformación y expansión de la banca en la región.

También participó Andrés Oppenheimer, reconocido periodista, analista político y escritor, autor de múltiples libros best-seller sobre política, economía e innovación. Oppenheimer es columnista de The Miami Herald, medio en el que formó parte del equipo ganador del Premio Pulitzer, y conductor del programa televisivo Oppenheimer Presenta.

El ciclo de conferencias contó además con la participación de Sergio Recinos, máster en Política Económica con especialidad en economía internacional y relaciones internacionales, catedrático universitario, consultor económico y financiero, y expresidente del Banco de Guatemala.





Durante la jornada, los especialistas abordaron temas clave como el desarrollo productivo, la articulación público-privada, la reducción de la pobreza y las políticas económicas necesarias para impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo en Honduras.

Este encuentro fue concebido como una plataforma de alto nivel para el intercambio de ideas y perspectivas, contribuyendo al fortalecimiento del liderazgo económico y a la toma de decisiones estratégicas que impulsen el desarrollo del país.



