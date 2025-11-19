  1. Inicio
Banco Atlántida apoya la Teletón 2025 con su Lotería Online del Amor

Además de contribuir nuevamente con la Teletón, los hondureños tendrán la oportunidad de participar para ganar 2 Kia Tasman 4x4 2026.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 13:30 -
  • Brand Studio
Banco Atlántida apoya la Teletón 2025 con su Lotería Online del Amor

Ejecutivos de Banco Atlántida, Fundación Teletón y niños beneficiarios de la organización.
Tegucigalpa, Honduras.

Banco Atlántida reafirma su compromiso con la solidaridad y la inclusión al sumarse un año más a la gran campaña de Teletón 2025, bajo el lema “Teletón es servicio”, con su esperada Lotería Online del Amor.

A través de esta iniciativa, el banco pone a disposición su red de canales de servicio en todo el país para facilitar los donativos a la Fundación Teletón. Los hondureños podrán realizar sus aportes desde la comodidad de sus hogares o centros de trabajo, utilizando los canales digitales Atlántida Online, Atlántida Móvil, Agentes Atlántida o visitando cualquiera de las agencias a nivel nacional.

Por cada donativo de L200, los aportantes recibirán un boleto electrónico para participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026.

Los aportantes de Banco Atlántida recibirán un boleto electrónico por cada donativo de L200 para participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026.

Los aportantes de Banco Atlántida recibirán un boleto electrónico por cada donativo de L200 para participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026.

Los clientes podrán consultar la cantidad de boletos asignados a sus donativos ingresando a www.bancatlan.hn, solo debe hacer clic en el logo de la Lotería Online del Amor e ingresar su número de identidad y el número de referencia de su aporte.

Desde 1987, Banco Atlántida ha dicho presente en cada edición de la Teletón, reafirmando su compromiso con Honduras y con las causas que fortalecen el espíritu de servicio y la esperanza.

Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Banco Atlántida, invitó a los hondureños a sumarse a esta gran obra de amor.

Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Banco Atlántida, invitó a los hondureños a sumarse a esta gran obra de amor.

“Invitamos a todos los hondureños a sumarse una vez más a esta gran obra de amor; con sus aportes contribuirán a la Teletón y tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026”, señaló Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Banco Atlántida.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos electrónicos serán entregados íntegramente a la Fundación Teletón, como un donativo en nombre de todas las personas y clientes que participen.

Banco Atlántida nuevamente se suma a la campaña de Teletón 2025.

Banco Atlántida nuevamente se suma a la campaña de Teletón 2025.

El sorteo de la Lotería Online del Amor se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre de 2025, y será transmitido en medios aliados junto a la jornada de cierre de Teletón.

Con esta acción, Banco Atlántida, empresa hondureña socialmente responsable, reitera su compromiso de seguir siendo un puente de solidaridad, motivando a todos los hondureños a unirse a la noble causa de la Teletón 2025.

