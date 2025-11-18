Gran Sorteo Navideño: Luxxor Casino sorteará un vehículo Geely en enero de 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Luxxor Casino anunció el lanzamiento oficial de su Gran Sorteo Navideño 2025, que tendrá como premio un vehículo Geely completamente nuevo, entregado a un único ganador. Como parte de la celebración navideña y en agradecimiento a la lealtad de sus clientes, la empresa presenta una dinámica especial dirigida a quienes disfrutan de la experiencia de juego en el casino.

“Esta dinámica especial está diseñada para premiar a quienes disfrutan de lo que es la vida nocturna en el casino”, destacó Karen Nodarse, representante de la marca Luxxor Casino, una empresa con 27 años de trayectoria brindando entretenimiento a los hondureños.

¿Cómo participar?

Por cada 160 puntos acumulados en las máquinas del casino, el cliente recibe un boleto para participar en el sorteo. “Mientras vayan acumulando más puntos tienen mucha más oportunidad de ganar finalmente el sorteo”, indicó Nodarse.

Fecha del sorteo

El sorteo se llevará a cabo el 10 de enero de 2026, en las instalaciones de Luxxor Casino. La ejecutiva amplió que "el evento será totalmente público y al mismo tiempo se realizará bajo procesos de transparencia y de supervisión por medio de toda la agencia del casino".

Un premio que hace historia

Con la entrega de este vehículo Geely, Luxxor reafirma su compromiso con brindar entretenimiento de alto nivel, experiencias memorables y beneficios reales para sus jugadores. Este sorteo representa una de las promociones más importantes realizadas por el casino en los últimos años, marcando el cierre ideal de la temporada navideña.

Finalmente, Karen Nodarse invitó a los clientes a visitar Luxxor Casino para que puedan participar por el automóvil Geely cero kilómetros, distribuido por Casa Jaar.

Luxxor Casino, líderes del entretenimiento