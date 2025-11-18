  1. Inicio
Gran Sorteo Navideño: Luxxor Casino sorteará un vehículo Geely en enero de 2026

Luxxor Casino lanza su Gran Sorteo Navideño. El premio será un vehículo Geely cero kilómetros, distribuido por Casa Jaar. El sorteo será el 10 de enero de 2026.

  • 18 de noviembre de 2025 a las 13:00 -
Como un regalo navideño, Luxxor Casino premia la lealtad de los clientes con un fabuloso vehículo Geely cero kilómetros, distribuido por Casa Jaar.

Fotos: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras.

Luxxor Casino anunció el lanzamiento oficial de su Gran Sorteo Navideño 2025, que tendrá como premio un vehículo Geely completamente nuevo, entregado a un único ganador.

Como parte de la celebración navideña y en agradecimiento a la lealtad de sus clientes, la empresa presenta una dinámica especial dirigida a quienes disfrutan de la experiencia de juego en el casino.

Karen Nodarse, representante de la marca Luxxor Casino, señaló que esta promoción está orientada a las personas que disfrutan la vida nocturna en el casino.

“Esta dinámica especial está diseñada para premiar a quienes disfrutan de lo que es la vida nocturna en el casino”, destacó Karen Nodarse, representante de la marca Luxxor Casino, una empresa con 27 años de trayectoria brindando entretenimiento a los hondureños.

La tarjeta de lealtad Luxxor te permite jugar y acumular puntos que podrás canjear para participar en el sorteo del vehículo Geely el 10 de enero de 2026.

¿Cómo participar?

Por cada 160 puntos acumulados en las máquinas del casino, el cliente recibe un boleto para participar en el sorteo. “Mientras vayan acumulando más puntos tienen mucha más oportunidad de ganar finalmente el sorteo”, indicó Nodarse.

Asegúrate de depositar tus boletos y participar en el sorteo del vehículo Geely.

Fecha del sorteo

El sorteo se llevará a cabo el 10 de enero de 2026, en las instalaciones de Luxxor Casino. La ejecutiva amplió que “el evento será totalmente público y al mismo tiempo se realizará bajo procesos de transparencia y de supervisión por medio de toda la agencia del casino”.

Karen Nodarse invita a los clientes de Luxxor Casino a seguir jugando para acumular puntos que podrán canjearlos por boletos. Mientras más participen, más posibilidades de ganar tienen, afirma.

Un premio que hace historia

Con la entrega de este vehículo Geely, Luxxor reafirma su compromiso con brindar entretenimiento de alto nivel, experiencias memorables y beneficios reales para sus jugadores.

Este sorteo representa una de las promociones más importantes realizadas por el casino en los últimos años, marcando el cierre ideal de la temporada navideña.

Luxxor Casino brinda el máximo entretenimiento a los clientes que los visitan de 8:00 am a 2:00 am.

Finalmente, Karen Nodarse invitó a los clientes a visitar Luxxor Casino para que puedan participar por el automóvil Geely cero kilómetros, distribuido por Casa Jaar.

Luxxor Casino está ubicado en barrio Suyapa, entre la 7 y 8 calle sobre la 15 avenida, San Pedro Sula.

Luxxor Casino, líderes del entretenimiento

Luxxor es un casino físico ubicado en San Pedro Sula, en el corazón del barrio Suyapa, entre la 7 y 8 calle sobre la 15 avenida.

Con una oferta diversa de entretenimiento, un ambiente seguro y un enfoque en experiencias premium, Luxxor se consolida como uno de los destinos preferidos por el público adulto que busca diversión responsable y oportunidades reales de ganar.

Más información, visita su sitio web luxxorcasino.com o síguelos en Faceebook e Instagram.

