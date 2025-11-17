  1. Inicio
Skill Up realiza exhibición de arte infantil en UTH

Un grupo de 12 niños concluyó el taller con una destacada exhibición artística en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

  17 de noviembre de 2025
  • Brand Studio
Grupo de niños que participó en el taller de pintura para niños, junto a la instructora Raquel Sauceda.
San Pedro Sula, Honduras.

Con el fin de fomentar la creatividad, la Academia Skill Up presentó una inspiradora exhibición de pinturas elaboradas por 12 niños que participaron en el Taller de Pintura para Niños.

El evento, realizado en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), reunió a autoridades universitarias, padres de familia, medios de comunicación y público en general, quienes se hicieron presentes para celebrar el talento de los pequeños artistas.

Abigail Ayala, representante de marca de la Academia Skill Up, señaló que este taller forma parte de la segunda edición que desarrollan, con una gran aceptación de los padres de familia.

Ayala destacó que la academia busca facilitar espacios donde los niños puedan expresar su creatividad, fortalecer habilidades cognitivas y desarrollar seguridad en sí mismos a través del arte. El taller fue impartido por Raquel Sauceda, quien agradeció a los padres “por incentivar a los niños en el arte”. También celebró la creatividad, el entusiasmo y la actitud de los participantes durante el proceso.

Cada niño recibió un diploma de reconocimiento por su participación en el taller.

La exhibición infantil representa una de las múltiples iniciativas que Skill Up impulsa para promover el aprendizaje en todas las edades.

La pequeña Emma Mejía junto a su orgullosa familia.

Formación continua

Basada en su lema “Aprende hoy, aplica mañana”, la Academia Skill Up está transformando la capacitación en Honduras. Este modelo permite que los participantes desarrollen nuevas habilidades en periodos cortos y las apliquen de manera directa en sus proyectos, estudios o entornos laborales.

La academia ofrece cursos y diplomados de corta duración, diseñados para impactar rápidamente en el desempeño del estudiante. Sus metodologías son prácticas y se enfocan en ejercicios reales y situaciones aplicables al trabajo.

Los participantes del taller demostraron su talento en la exhibición realizada en el Salón Río Blanco de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

Como ventaja adicional, ofrece facilidad de acceso y horarios flexibles. También destacan sus capacitadores expertos, quienes poseen una trayectoria consolidada en áreas técnicas, creativas y profesionales.

La institución anunció que continuará ampliando su oferta con nuevos programas y talleres dirigidos tanto a familias como a empresas interesadas en desarrollar habilidades modernas en sus equipos.

En poco tiempo, Skill Up se ha posicionado como una de las academias más solicitadas por empresas, instituciones y organizaciones que buscan capacitar a sus colaboradores mediante un modelo moderno, eficiente y alineado con las exigencias del mercado actual.

Los padres de familia y público en general disfrutaron de la exhibición de pinturas realizada por Skill Up en UTH.

Para más información

Los interesados pueden seguir las redes sociales oficiales de la Academia Skill Up en Facebook e Instagram, donde aparece como Skill Up. Sus oficinas están ubicadas en la Universidad UTH, segundo nivel, oficina 240. Ingrese al sitio web skilluphn.com o comuníquese directamente al 9319-5436 para consultas.

