Soñar en grande este 2026 inicia en USAP, conectada a la universidad #1 en innovación de EE. UU.

San Pedro Sula, Honduras.

Cada inicio de año representa una oportunidad para soñar en grande, redefinir metas y tomar decisiones que marcan el rumbo del futuro. En este 2026, la Universidad de San Pedro Sula® invita a los jóvenes hondureños a comenzar el año apostando por una formación que los prepare de manera única para convertirse en profesionales de éxito, con una educación alineada a los más altos estándares internacionales. USAP cree que el talento necesita oportunidades reales para crecer. Por ello, su propuesta académica se distingue por su unión estratégica con Arizona State University, reconocida como la universidad No. 1 en Innovación de los Estados Unidos por 11 años consecutivos, un reconocimiento que respalda un modelo educativo moderno, disruptivo y orientado al impacto. “En USAP creemos en el potencial de nuestros jóvenes y en su capacidad de transformar su futuro cuando cuentan con las herramientas correctas. Nuestra unión con Arizona State University, reconocida como una de las universidades públicas líderes en empleabilidad en Estados Unidos según el Global Employability University Ranking and Survey, nos permite ofrecerles una formación distinta, global y pertinente para enfrentar con éxito los desafíos del mundo actual”, expresó Senén Villanueva, Rector de la Universidad de San Pedro Sula®.

La unión entre USAP y Arizona State University responde a un propósito claro: preparar a los jóvenes hondureños para un entorno global, integrando innovación, metodologías de vanguardia y una formación enfocada en la empleabilidad y las carreras del futuro. Gracias a esta unión, los estudiantes de USAP acceden a estándares académicos internacionales, contenidos actualizados y una experiencia educativa diseñada para desarrollar pensamiento crítico, habilidades globales y mentalidad innovadora. "Hoy más que nunca, formar profesionales de éxito implica conectarlos con el mundo. Esta unión con Arizona State University nos permite brindar a nuestros estudiantes una educación que los proyecta internacionalmente, sin perder su compromiso con Honduras", agregó el Rector.

Modelo 4+1: una doble titulación que abre fronteras

Como parte de esta propuesta diferenciadora impulsada junto a Arizona State University, USAP ofrece el modelo 4+1, que permite a los estudiantes adelantar hasta un 40 % de una maestría internacional mientras cursan su licenciatura en Honduras. Posteriormente, pueden completar la maestría en un año adicional, ya sea de forma online o presencial en Estados Unidos.

Este modelo permite a los jóvenes aspirar a más: obtener una doble titulación internacional, homologación directa de asignaturas y un ahorro significativo en el costo total del posgrado, haciendo accesible una formación de clase mundial respaldada por la universidad líder en innovación de EE. UU.

Una experiencia universitaria que impulsa sueños y propósito

La experiencia USAP se complementa con programas de inglés con certificación internacional, master classes con expertos globales y una formación integral centrada en el estudiante, su bienestar y su proyecto de vida. Al iniciar este 2026, la Universidad de San Pedro Sula® reafirma su compromiso de acompañar a los jóvenes a soñar en grande y a convertir esas aspiraciones en logros concretos, ofreciendo una educación conectada con Arizona State University, ubicada dentro del top 1% de universidades a nivel mundial, según el Center for World University Rankings, y preparando profesionales capaces de competir, liderar e impactar positivamente en el mundo.

Acerca de la universidad de San Pedro Sula®

Fundada el 15 de noviembre de 1977, USAP® es la primera universidad privada de Honduras. Desde sus inicios fue creada para ampliar el acceso y elevar la calidad de la educación superior. Actualmente ofrece más de 30 programas de pregrado, postgrado y técnicos, además de certificaciones orientadas al desarrollo profesional. www.usap.edu

Sobre Arizona State University® (ASU)