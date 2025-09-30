  1. Inicio
  2. · Tecnología

Piden a YouTube frenar el cobro extra para ver Univision y Telemundo

El cobro extra afectaría a cerca de diez millones de suscriptores en los Estados Unidos, en su mayoría, hispanos

  • 30 de septiembre de 2025 a las 14:20 -
  • Agencia EFE
Piden a YouTube frenar el cobro extra para ver Univision y Telemundo

Fotografía de archivo, tomada el pasado 14 de agosto, de Bernie Moreno, senador republicano de origen colombiano, durante una conferencia, en Cartagena, Colombia.

 EFE/Ricardo Maldonado
USA

Legisladores de origen latino pidieron este martes a Google que frene su plan de cobrar quince dólares extra para acceder en YouTube TV a Univision y Telemundo, los mayores canales en español en Estados Unidos, al considerar que es un "impuesto para los hispanos".

"Google/YouTube necesita llegar a un acuerdo con Univision y Telemundo para asegurar que su programación no esté detrás de un costoso muro de pago, forzando a muchos estadounidenses a pagar más para noticias y programación en español", expresó Mario Díaz-Balart, representante federal republicano de Miami, en sus redes sociales.

Schwarzenegger: "La contaminación mata a siete millones de personas"

Por su parte, el senador Bernie Moreno, republicano por Ohio, envió una carta al director general de Google, Sundar Pichai, para exigir que aclare por qué implementará el cobro, que afectaría a cerca de diez millones de suscriptores, según citó el legislador, quien acusó a la empresa de "silenciar medios de los que millones de hispanos dependen".

"Google está efectivamente implementado un impuesto del 18 % a millones de clientes hispanos, o peor, le está negando acceso a servicios en una forma que podría indicar serias violaciones a normas antimonopolios", expuso Moreno en su misiva.

Las reacciones de los legisladores ocurren tras el lanzamiento la semana pasada de la campaña 'Do the Right Thing, Google' (Haz lo correcto, Google), en la que TelevisaUnivision denuncia el plan "discriminatorio" de retirar Univision del paquete principal de YouTube TV y cobrar un 18 % adicional para mantener el acceso.

El director de la empresa, Daniel Alegre, manifestó entonces que "el plan de Google de remover a Univision de YouTube TV el 30 de septiembre es una amenaza inaceptable para millones de hogares hispanos".

Rauw Alejandro: "Lo que antes era imposible para un latino, hoy es realidad"

La medida ha despertado el respaldo de legisladores republicanos de origen hispano, como Díaz-Balart, Moreno y el senador texano, Ted Cruz, quien señaló ahora que "Google no debería estar abusando de su poder de monopolio para forzar a millones de texanos y estadounidenses a pagar extra por programación en español".

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también envió una carta a Google en la que aseveró que YouTube está "castigando" a Univision por "un cálculo político".

"Univision fue una de las únicas plataformas que ofreció auspiciar una asamblea pública para el entonces candidato Donald Trump (en 2024). Esa fue una decisión loable y, en la medida en que YouTube TV está ahora usando poder de mercado para castigarla, dicha represalia no se tolerará", avisó Paxton.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias