Piden a YouTube frenar el cobro extra para ver Univision y Telemundo

Legisladores de origen latino pidieron este martes a Google que frene su plan de cobrar quince dólares extra para acceder en YouTube TV a Univision y Telemundo, los mayores canales en español en Estados Unidos, al considerar que es un "impuesto para los hispanos". "Google/YouTube necesita llegar a un acuerdo con Univision y Telemundo para asegurar que su programación no esté detrás de un costoso muro de pago, forzando a muchos estadounidenses a pagar más para noticias y programación en español", expresó Mario Díaz-Balart, representante federal republicano de Miami, en sus redes sociales.

Por su parte, el senador Bernie Moreno, republicano por Ohio, envió una carta al director general de Google, Sundar Pichai, para exigir que aclare por qué implementará el cobro, que afectaría a cerca de diez millones de suscriptores, según citó el legislador, quien acusó a la empresa de "silenciar medios de los que millones de hispanos dependen". "Google está efectivamente implementado un impuesto del 18 % a millones de clientes hispanos, o peor, le está negando acceso a servicios en una forma que podría indicar serias violaciones a normas antimonopolios", expuso Moreno en su misiva. Las reacciones de los legisladores ocurren tras el lanzamiento la semana pasada de la campaña 'Do the Right Thing, Google' (Haz lo correcto, Google), en la que TelevisaUnivision denuncia el plan "discriminatorio" de retirar Univision del paquete principal de YouTube TV y cobrar un 18 % adicional para mantener el acceso. El director de la empresa, Daniel Alegre, manifestó entonces que "el plan de Google de remover a Univision de YouTube TV el 30 de septiembre es una amenaza inaceptable para millones de hogares hispanos".