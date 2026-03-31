Apple cumple 50 años entre innovación y retos en inteligencia artificial

Nueva York

Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple este 1 de abril medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico que ha redefinido la relación entre el ser humano y la tecnología. Bajo el lema “50 Years of Thinking Different” (50 años pensando diferente), en alusión a su eslogan de 1997 “Think Different” (Piensa diferente), la compañía celebra cinco décadas de innovación marcadas por éxitos icónicos, una base de usuarios sin precedentes y el desafío de liderar el mercado de la inteligencia artificial (IA), un terreno en el que aún enfrenta dificultades. Lo que comenzó con la venta de una furgoneta Volkswagen por parte de Steve Jobs para financiar el Apple I, diseñado por Steve Wozniak, es hoy una infraestructura global con más de 2.350 millones de dispositivos activos en todo el mundo, según afirmó Tim Cook, director ejecutivo de Apple, durante la conferencia de resultados correspondiente al primer trimestre fiscal de 2025. La trayectoria de la firma ha estado marcada por hitos que transformaron industrias enteras, desde la llegada del Macintosh en 1984, que impulsó la informática personal, hasta el iPod en 2001, que redefinió el consumo de música, y el iPhone en 2007, que dio paso a la era de las aplicaciones.

Cook se queda

El actual consejero delegado, Tim Cook, quien asumió el mando en 2011 tras el fallecimiento de Steve Jobs, destacó en una carta conmemorativa que la compañía sigue enfocada en “construir el mañana más que en recordar el ayer”. Según Tim Cook, director ejecutivo de Apple, el progreso siempre comienza con alguien que imagina una forma mejor o un camino distinto, una filosofía que ahora se refleja en productos como el Apple Vision Pro y en el avance de la denominada Apple Intelligence, dos apuestas que aún no terminan de consolidarse tecnológicamente ni de convencer plenamente a los usuarios. Pese a que la prensa especializada sugería que, tras el primer medio siglo de la compañía, esta cambiaría de líder, Cook descartó una retirada este mes. “No puedo imaginarme la vida sin Apple”, agregó Tim Cook, director ejecutivo de Apple, en una entrevista con el programa Good Morning America. Las celebraciones por este aniversario han comenzado con eventos de alto perfil en Nueva York, donde la cantante Alicia Keys ofreció una actuación especial en la tienda de Grand Central. En China, mercado clave para la firma, Cook presidió actos en Chengdu y Pekín, y subrayó que el gigante asiático sigue siendo la base productiva más importante y una fuente principal de su cadena de suministro, pese a los esfuerzos de diversificación hacia países como India. Sin embargo, el aniversario llega en un momento de transición para la empresa de la manzana mordida. Hace dos años, Apple canceló uno de sus proyectos más ambiciosos y secretos: el Project Titan, un coche eléctrico autónomo en el que trabajó durante una década.

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