¿Cuánto tiempo debes apagar tu celular al día para “limpiar” la memoria?

La pauta de apagar el celular durante cinco minutos cada día ha ganado notoriedad en el ámbito de la ciberseguridad. Esta práctica, impulsada por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se ha viralizado como una estrategia sencilla para reducir los riesgos asociados al uso cotidiano de celulares.

“Todos tenemos una responsabilidad. Apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”, dijo Albanese.

En un contexto donde las amenazas digitales evolucionan de forma constante, la pauta de tomar un breve descanso tecnológico busca ofrecer una defensa básica, pero efectiva, frente a ataques que ponen en peligro la privacidad y los datos personales.

Apagar el teléfono durante al menos cinco minutos permite interrumpir el funcionamiento de procesos en segundo plano, incluidos aquellos que podrían haber sido comprometidos por software malicioso.

Este tipo de ataques, como el conocido spyware o los denominados “zero-click”, pueden infectar un dispositivo sin requerir ninguna acción directa del usuario.

Además, de acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), reiniciar o apagar el dispositivo corta automáticamente la actividad de amenazas que requieren mantener una sesión activa.

Esta función resulta relevante para frustrar intentos de acceso remoto o espionaje digital, pues muchos ataques dependen de conexiones sostenidas para persistir en el sistema. El simple acto de reiniciar o apagar el teléfono detiene esos procesos, dificultando la labor de los atacantes y reduciendo el tiempo de exposición a riesgos.

La efectividad de la medida propuesta por Albanese se potencia cuando se acompaña de otras buenas prácticas. Organismos expertos en ciberseguridad sugieren las siguientes prácticas:

- Utilizar contraseñas robustas y únicas para cada cuenta.

- Activar la autenticación en dos pasos en los servicios más sensibles.

- Descargar aplicaciones exclusivamente desde tiendas oficiales.

- Mantener el sistema operativo actualizado con los últimos parches de seguridad.

Asimismo, los expertos sugieren evitar la conexión a redes WiFi públicas y no compartir información confidencial a través de canales no oficiales. Muchos fraudes se inician cuando los usuarios bajan la guardia y comparten datos sensibles con supuestos representantes de empresas legítimas.